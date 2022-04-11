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Очереди за новыми Hyundai и Kia растянулись до полутора лет
Корейские марки уже «задолжали» покупателям более миллиона автомобилей
Новости
В Kia назвали музыку, экономящую запас хода электрокаров
Новости
Обновленный Kia Telluride: первые изображения
Новости
Kia представила кроссовер Niro без задней передачи
30 марта, 14:51
Kia работает над крошечным фургоном и роботакси
Новая линейка комтранса выйдет в 2025 году
Kia подняла цены второй раз за месяц. Прибавка – до миллиона рублей
В этот раз не подорожал только седан K900, начальная цена которого превышает пять миллионов рублей
21 марта, 11:30
Новости
Мария Руцкая
14 марта, 9:42
Запасов деталей для сборки Kia и Hyundai в России хватит на три месяца
При этом южнокорейские автопроизводители продолжают отгружать комплектующие
10 марта, 15:01
Очередное рекордное подорожание: Kia повысила цены на 200-600 тысяч рублей
Ранее ценники переписала Hyundai, однако прибавка была не столь внушительной
5 марта, 16:32
Флагманский электрокроссовер Kia: срок премьеры и новые подробности
Концепт «батарейной» модели дебютировал в 2021 году на автошоу в Лос-Анджелесе
21 февраля, 10:47
В России началось производство нового Kia Sportage
Дебют кроссовера для нашего рынка запланирован на второй квартал 2022 года
Лучшая реклама Супербоула
Какие интересные ролики крутили во время главного спортивного события США
15 февраля, 8:30
Селектор
Алексей Носаченко
10 февраля, 11:11
Представлен самый мощный Kia Sportage
Это подзаряжаемый гибрид для рынков США и Европы
9 февраля, 15:05
Полмиллиона Kia и Hyundai могут сгореть: все машины проверят
Под отзыв попали Kia Sportage, K900 и Hyundai Santa Fe
Kia повысила цены. Три модели прибавили по 100 тысяч рублей
Корейская марка переписывает прайс-листы уже второй раз с начала года
7 февраля, 11:58
Новости
Мария Руцкая
5 февраля, 23:59
В Узбекистане начали собирать большой седан Kia, которого нет в России
Переднеприводный флагман Kia локализовали на заводе ADM-Jizzakh
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