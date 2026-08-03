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Названы самые надежные внедорожники с полным приводом до 500 тысяч рублей
Новости
«Даже не помялась»: на видео сняли Kia, на которую рухнул бетонный столб
Новости
Марка Solaris, выпускавшая Hyundai и Kia, в ближайшие месяцы распродаст остатки машин
Новости
Kia казахстанской сборки будут делать из местной стали
19 июля, 22:49
В Казахстане самый дешёвый Kia можно купить за 1,2 млн рублей
В Kia признали ошибку: седан K9 оказался слишком дорогим и никому не нужным
9 июля, 12:21
Новости
Алексей Морозов
6 июля, 18:10
Эти пять очень популярных автомобилей в России не стоят своих денег
3 июля, 14:33
В Казахстане седан Kia Cerato подешевел до 1,5 млн рублей
25 июня, 19:28
Хватит до осени: в России свернули выпуск переименованных Hyundai и Kia
25 мая, 18:04
Золото перекупа: «Автостат» перечислил бестселлеры «серого» авторынка России
Без «утиля» и НДС: молдаване тратят на новую машину всего-то 900 тысяч рублей
21 мая, 16:56
Репортаж
Сергей Кожухов
14 мая, 17:20
Названы самые популярные дешевые иномарки для ввоза из Китая в Россию
14 мая, 14:50
В Казахстане новый Kia Sportage можно купить за 2 млн рублей
Идеальный бобик: Kia создала автомобиль по заказу корейской полиции
1 мая, 11:39
Новости
Алексей Кованов
27 апреля, 11:01
Перечислены 10 самых экономичных и компактных кроссоверов для города
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