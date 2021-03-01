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Kia Soul

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Объявлены цены на обновленный Kia Soul в России
Кроссовер с новым логотипом Kia поступит в продажу 17 сентября
Новости
Посмотрите на серферский Kia Soul с 31-сантиметровым клиренсом и скамейкой
Новости
Обновленный Kia Soul впервые заметили во время тестов
Новости
Kia Seltos отзывают для замены двигателя. Но не в России
1 марта 2021, 12:31
В России стартовали продажи четырех моделей Kia ограниченной серии Edition Plus​
У дилеров появились Soul, Cerato, Seltos и Sportage с расширенным списком опций
Российскому Kia Soul добавили комплектаций и расширили оснащение
Стоимость кроссовера 2021 модельного года варьируется от 1 149 900 до 1 789 900 рублей
4 февраля 2021, 18:51Новости
Мария Руцкая
29 октября 2020, 16:43
«Лосиный тест» выявил недостаток электрического Kia Soul
Электромобиль продемонтрировал недостаточную поворачиваемость
3 сентября 2020, 15:41
У российских Kia появилась новая спецверсия
Особое исполнение получили сразу три модели южнокорейской марки
5 августа 2020, 12:14
Kia Soul обзавелся новой «спортивной» комплектацией в России
Версия Style позаимствовала декор у GT Line
Arkana vs Atlas, Qashqai и Soul
Большой тест: выбираем кроссовер за полтора миллиона
13 января 2020, 9:58Тест-драйв
Александр Тычинин
31 октября 2019, 16:37
Kia Soul начали собирать в России по полному циклу
Модель стала четвертой, которую выпускают на «Автоторе» в таком режиме
Новый Kia Soul
Тест Kia Soul нового поколения: яркая внешность, приятный интерьер и проблемы с подвеской
8 мая 2019, 12:29Тест-драйв
Александр Тычинин
22 апреля 2019, 14:42
Названы рублевые цены на новый Kia Soul
Модель третьего поколения стоит от 1 029 900 рублей
Новый Kia Soul доберется до России летом
Кроссовер будет доступен с тремя моторами
27 февраля 2019, 16:01Новости
Ефим Репин
24 января 2019, 14:52
Kia рассказала подробности о новом электрическом «Соуле»
Кроссовер может проехать почти 430 километров на одной зарядке
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