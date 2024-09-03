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Новости
Новые Kia Soul до сих пор поступают к российским дилерам
Южнокорейские кроссоверы поступают в продажу абсолютно новыми
Новости
«Автотор» нашел способ возобновить сборку Kia Soul, машины уже отправились к дилерам
Новости
Kia Soul получил «дизайнерскую» версию и подорожал
Новости
Видео: Kia Soul взлетает в воздух после столкновения с колесом
14 марта 2023, 16:01
В России начали продавать обновленный Kia Soul
Кроссовер, переживший рестайлинг в мае прошлого года, поставляется к нам по схеме параллельного импорта
В Казахстане появился кроссовер Kia, не добравшийся до России
Новинка Kia доступна в семи комплектациях с парой агрегатов
20 декабря 2022, 20:04
Новости
Сергей Ильин
4 мая 2022, 16:46
Kia Soul обновился, лишился версии X-Line и турбомотора
Слегка изменившийся снаружи и внутри кроссовер поступит в продажу летом
13 сентября 2021, 12:22
Объявлены цены на обновленный Kia Soul в России
Кроссовер с новым логотипом Kia поступит в продажу 17 сентября
10 августа 2021, 10:14
Посмотрите на серферский Kia Soul с 31-сантиметровым клиренсом и скамейкой
Шоу-кар построили на базе электрического Soul, который должны были пустить под пресс
26 июля 2021, 16:52
Обновленный Kia Soul впервые заметили во время тестов
Компакт-кросс готовится к обновлению в середине жизненного цикла
21 апреля 2021, 17:17
Kia Seltos отзывают для замены двигателя. Но не в России
Пока отзыв затрагивает только кроссоверы, проданные в США
1 марта 2021, 12:31
В России стартовали продажи четырех моделей Kia ограниченной серии Edition Plus
У дилеров появились Soul, Cerato, Seltos и Sportage с расширенным списком опций
4 февраля 2021, 18:51
Российскому Kia Soul добавили комплектаций и расширили оснащение
Стоимость кроссовера 2021 модельного года варьируется от 1 149 900 до 1 789 900 рублей
«Лосиный тест» выявил недостаток электрического Kia Soul
Электромобиль продемонтрировал недостаточную поворачиваемость
29 октября 2020, 16:43
Новости
Лиза Будрина
3 сентября 2020, 15:41
У российских Kia появилась новая спецверсия
Особое исполнение получили сразу три модели южнокорейской марки
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