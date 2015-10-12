Kia pro_cee'd

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Kia cee'd
Проверяем обновленный Kia cee’d дорогами Италии
Напекло
Лонг-тест хот-хетчей: часть четвертая
10 сентября 2015, 14:45
Тест-драйв
Редакция «Мотора»
Kia назвала российские цены трехдверного "Сида"
Хэтчбек будет доступен только с одним мотором
26 апреля 2013, 20:50
Новости
Ярослав Гронский
13 сентября 2012, 15:40
Внешность трехдверного Kia cee'd рассекретили досрочно
Компания опубликовала первые фотографии новинки
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