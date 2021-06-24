Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
Sorento
Kia Sorento
Все модели
Cadenza
Carens
Carnival
Ceed
Cerato
Cross GT
Cub
EV6
EV9
Forte
GT
GT4 Stinger
K4
K5
K9
K900
KED 10
KH
Kx3
Mohave
Niro
Optima
Picanto
ProCeed
Provo
Quoris
Rio
Sedona
Seltos
Sorento
Soul
Spectra
Sportage
Sportspace
Telluride
Track’ster
Trail'ster
Venga
XCeed
e-AWD
pro_cee'd
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Kia выпустит хардкорные версии кроссоверов Sportage, Sorento и Telluride
Они получат названия X-Line и X-Pro
Новости
В России начались продажи улучшенного Kia Sorento с новым логотипом
Новости
Посмотрите на деревянную копию Kia Sorento, которую можно купить
Новости
Kia объяснила, почему не привезет гибридный Sorento в Россию
24 июня 2021, 11:44
Kia Sorento примерил новый логотип
Шпионы сфотографировали кроссовер с модернизированной эмблемой Kia
Российский Kia Sorento обзавелся новым топовым мотором
Цена кроссовера с 3,5-литровым двигателем стартует с 2 959 900 рублей
1 июня 2021, 12:15
Новости
Мария Руцкая
10 декабря 2020, 12:57
В России возобновили продажи дизельных Kia Sorento. Но есть нюанс
С момента вынужденной остановки продаж прошло почти два месяца
9 декабря 2020, 17:39
Euro NCAP разбила новый Land Rover Defender и еще шесть автомобилей
Большинство машин получили «пятерку» за краш-тесты
20 ноября 2020, 16:26
Kia представила два внедорожных варианта нового Sorento
Концепты посвятили национальным паркам США
17 ноября 2020, 15:50
Kia отложила старт продаж дизельного Sorento в России
Когда кроссовер на «тяжелом» топливе будет доступен россиянам, пока неизвестно
25 октября 2020, 14:14
В России остановлены продажи новых Kia Sorento с дизелем и «роботом»
Российские дилеры задерживают выдачу топ-версий нового Sorento
Новый Kia Sorento
Разбираем сильные и слабые стороны новейшего кроссовера Kia
19 октября 2020, 8:30
Тест-драйв
Василий Костин
15 октября 2020, 13:50
Новый Kia Sorento поступил в продажу в России
Кроссовер четвёртого поколения появился у дилеров 15 октября
В России перестанут продавать два кроссовера Kia
Российская линейка вседорожников Kia сократится с приходом нового Sorento
11 октября 2020, 13:13
Новости
Сергей Ильин
6 октября 2020, 10:23
Новый Kia Sorento для России: известны цены и комплектации
На старте продажи новинку предложат с бензиновым и дизельным моторами
Первая
1 из 5
Последняя
× Отключить рекламу
Новости партнёров