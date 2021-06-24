Sorento

Kia Sorento

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Kia выпустит хардкорные версии кроссоверов Sportage, Sorento и Telluride
Они получат названия X-Line и X-Pro
Новости
В России начались продажи улучшенного Kia Sorento с новым логотипом
Новости
Посмотрите на деревянную копию Kia Sorento, которую можно купить
Новости
Kia объяснила, почему не привезет гибридный Sorento в Россию
24 июня 2021, 11:44
Kia Sorento примерил новый логотип
Шпионы сфотографировали кроссовер с модернизированной эмблемой Kia
Российский Kia Sorento обзавелся новым топовым мотором
Цена кроссовера с 3,5-литровым двигателем стартует с 2 959 900 рублей
1 июня 2021, 12:15Новости
Мария Руцкая
10 декабря 2020, 12:57
В России возобновили продажи дизельных Kia Sorento. Но есть нюанс
С момента вынужденной остановки продаж прошло почти два месяца
9 декабря 2020, 17:39
Euro NCAP разбила новый Land Rover Defender и еще шесть автомобилей
Большинство машин получили «пятерку» за краш-тесты
20 ноября 2020, 16:26
Kia представила два внедорожных варианта нового Sorento
Концепты посвятили национальным паркам США
17 ноября 2020, 15:50
Kia отложила старт продаж дизельного Sorento в России
Когда кроссовер на «тяжелом» топливе будет доступен россиянам, пока неизвестно
25 октября 2020, 14:14
В России остановлены продажи новых Kia Sorento с дизелем и «роботом»
Российские дилеры задерживают выдачу топ-версий нового Sorento
Новый Kia Sorento
Разбираем сильные и слабые стороны новейшего кроссовера Kia
19 октября 2020, 8:30Тест-драйв
Василий Костин
15 октября 2020, 13:50
Новый Kia Sorento поступил в продажу в России
Кроссовер четвёртого поколения появился у дилеров 15 октября
В России перестанут продавать два кроссовера Kia
Российская линейка вседорожников Kia сократится с приходом нового Sorento
11 октября 2020, 13:13Новости
Сергей Ильин
6 октября 2020, 10:23
Новый Kia Sorento для России: известны цены и комплектации
На старте продажи новинку предложат с бензиновым и дизельным моторами
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