Kia Sorento

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В России отзывают 30 тысяч кроссоверов и седанов Kia
В один день Росстандарт объявил сразу две сервисные кампании
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Kia отзывает Sorento из-за угрозы возгорания
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В Казахстане наладят сборку Kia Sorento и обновленного Sportage
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Обновленный Kia Sorento добрался до Казахстана: сколько он стоит
20 ноября 2023, 6:06
Обновленный Kia Sorento обрел заводскую «внедорожную» версию
Рестайлинговый вариант появился за пределами Южной Кореи
15 ноября 2023, 10:41
Kia интригует американцев тизером обновленного Sorento
Вопрос в том, будет ли Sorento для рынка США отличаться от версии для Южной Кореи
17 августа 2023, 17:27
Представлен обновленный Kia Sorento
Презентация рестайлингового Kia Sorento состоялась в Южной Корее
25 июля 2023, 14:33
Kia Sorento обновился: что изменилось
Рестайлинговый Kia Sorento показали на официальных фотографиях
24 июля 2023, 15:30
Рассекречена внешность обновленного Kia Sorento
Кроссовер получит дизайн в стиле EV9
29 мая 2023, 14:28
Обновленный Kia Sorento попал на видео
В настоящее время рестайлинговый Kia Sorento проходит серию дорожных испытаний
25 сентября 2022, 22:22
Kia посоветовала не парковать Sorento и Sportage внутри зданий
Новые корейские кроссоверы могут загореться из-за дефекта
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