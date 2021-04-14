Carnival

Kia Carnival

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Kia обновила Carnival для России: известны цены
С обновлением кроссвэн подорожал на 165 тысяч рублей
Новости
Kia Carnival получил две новые версии: роскошную и для выездов на природу
Новости
Блогер разобрал новый Kia Carnival и оценил корейские технологии
Новости
Видео: праворульный Kia Carnival проходит краш-тест
14 апреля 2021, 13:05
В России стартовали продажи Kia Carnival
В Kia называют новинку кроссвэном, потому что она сочетает в себе элементы минивэна и кроссовера
Кроссвэн Kia Carnival
Знакомимся с новой моделью корейской марки, решившейся покорить самый малочисленный сегмент рынка
13 апреля 2021, 8:30Тест-драйв
Ефим Репин
30 марта 2021, 11:09
Kia Carnival для России: раскрыты все цены и комплектации
На российский рынок выходит семейный кросс-вэн
22 марта 2021, 16:34
Кроссвэн Kia Carnival для России: объявлена дата премьеры
Kia выводит новую модель на российский рынок
25 февраля 2021, 10:55
В России началось производство Kia Carnival
Продажи стартуют во втором квартале 2021 года
Самая дорогая Kia
Видео: почему этот Майбах среди минивэнов стоит 4,5 млн рублей? Изучаем царские опции Kia Carnival 2021 года
23 января 2021, 10:18Лаборатория
Редакция «Мотора»
28 декабря 2020, 14:00
Kia объявила стоимость модели Carnival в России
Пока известна только цена дизельной модификации кроссвэна
17 декабря 2020, 10:49
Kia раскрыла подробности о новом Carnival для России
Модель сертифицировали для российского рынка
14 ноября 2020, 10:00
Kia сделала «высокий лимузин» из минивэна Carnival
Минивэн получил приподнятую почти на 30 сантиметров крышу
Стали известны сроки появления нового Kia Carnival в России
Новинка доберётся до российского рынка в течение следующего года
18 августа 2020, 15:01Новости
Лиза Будрина
29 июля 2020, 14:17
Kia представила новый Carnival, который появится в России
Пока показана версия для рынка Южной Кореи
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