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Новости
Kia Carnival и кроссоверы Genesis отзовут из-за мощной утечки топлива
Новости
В России отзывают Kia Carnival четвертого поколения
Новости
В России появился новый Kia Carnival. Известна цена
Новости
Kia обновила Carnival для американцев
24 января 2024, 13:11
Десятки тысяч Kia Sportage и Carnival отзывают из-за опасных проблем с крышей
У машин могут отлететь детали во время езды
Обновленный Kia Carnival: дебют ультрароскошной версии
Топовый минивэн стоит почти втрое дороже базового
11 ноября 2023, 23:23
Новости
Сергей Ильин
7 ноября 2023, 16:19
Рассекречен салон обновленного Kia Carnival: он стал технологичнее
С рестайлингом Сarnival обзавелся двумя 12,3-дюймовыми экранам в едином блоке
27 октября 2023, 14:22
Kia представила обновленный Carnival: что изменилось
Минивэн, построенный на той же платформе, что и Kia Sorento, обзавелся гибридной версией
22 октября 2023, 22:22
Обновленный кроссвэн Kia Carnival раскрыли до премьеры
Популярный корейский MPV на пороге планового рестайлинга
24 сентября 2023, 14:14
Минивэны Kia Carnival и Toyota Sienna провалили краш-тест в США
Испытания по новой методике оказались однообъемникам не по зубам
12 сентября 2023, 14:40
Kia Carnival с обновленным дизайном попал на видео
Минивэн Kia Carnival, который продавался в том числе в России, готовится к обновлению
13 декабря 2022, 14:44
Kia Carnival в новом дизайне: опубликованы первые шпионские фотографии
Минивэн Kia Carnival, который продается в том числе в России, готовится к плановому обновлению
1 июня 2022, 11:56
Kia Carnival может стать гибридным
Электрифицированный минивэн дебютирует в 2023 году
Kia обновила Carnival для России: известны цены
С обновлением кроссвэн подорожал на 165 тысяч рублей
23 ноября 2021, 12:32
Новости
Лиза Будрина
12 июля 2021, 16:58
Kia Carnival получил две новые версии: роскошную и для выездов на природу
Модификации минивэна предназначены только для домашнего рынка
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