Kia Carnival

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Kia Carnival и кроссоверы Genesis отзовут из-за мощной утечки топлива
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В России отзывают Kia Carnival четвертого поколения
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В России появился новый Kia Carnival. Известна цена
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Kia обновила Carnival для американцев
27 октября 2023, 14:22
Kia представила обновленный Carnival: что изменилось
Минивэн, построенный на той же платформе, что и Kia Sorento, обзавелся гибридной версией
22 октября 2023, 22:22
Обновленный кроссвэн Kia Carnival раскрыли до премьеры
Популярный корейский MPV на пороге планового рестайлинга
24 сентября 2023, 14:14
Минивэны Kia Carnival и Toyota Sienna провалили краш-тест в США
Испытания по новой методике оказались однообъемникам не по зубам
12 сентября 2023, 14:40
Kia Carnival с обновленным дизайном попал на видео
Минивэн Kia Carnival, который продавался в том числе в России, готовится к обновлению
13 декабря 2022, 14:44
Kia Carnival в новом дизайне: опубликованы первые шпионские фотографии
Минивэн Kia Carnival, который продается в том числе в России, готовится к плановому обновлению
1 июня 2022, 11:56
Kia Carnival может стать гибридным
Электрифицированный минивэн дебютирует в 2023 году
12 июля 2021, 16:58
Kia Carnival получил две новые версии: роскошную и для выездов на природу
Модификации минивэна предназначены только для домашнего рынка
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