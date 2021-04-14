Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
Carnival
Kia Carnival
Все модели
Cadenza
Carens
Carnival
Ceed
Cerato
Cross GT
Cub
EV6
EV9
Forte
GT
GT4 Stinger
K4
K5
K9
K900
KED 10
KH
Kx3
Mohave
Niro
Optima
Picanto
ProCeed
Provo
Quoris
Rio
Sedona
Seltos
Sorento
Soul
Spectra
Sportage
Sportspace
Telluride
Track’ster
Trail'ster
Venga
XCeed
e-AWD
pro_cee'd
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Kia обновила Carnival для России: известны цены
С обновлением кроссвэн подорожал на 165 тысяч рублей
Новости
Kia Carnival получил две новые версии: роскошную и для выездов на природу
Новости
Блогер разобрал новый Kia Carnival и оценил корейские технологии
Новости
Видео: праворульный Kia Carnival проходит краш-тест
14 апреля 2021, 13:05
В России стартовали продажи Kia Carnival
В Kia называют новинку кроссвэном, потому что она сочетает в себе элементы минивэна и кроссовера
Кроссвэн Kia Carnival
Знакомимся с новой моделью корейской марки, решившейся покорить самый малочисленный сегмент рынка
13 апреля 2021, 8:30
Тест-драйв
Ефим Репин
30 марта 2021, 11:09
Kia Carnival для России: раскрыты все цены и комплектации
На российский рынок выходит семейный кросс-вэн
22 марта 2021, 16:34
Кроссвэн Kia Carnival для России: объявлена дата премьеры
Kia выводит новую модель на российский рынок
25 февраля 2021, 10:55
В России началось производство Kia Carnival
Продажи стартуют во втором квартале 2021 года
Самая дорогая Kia
Видео: почему этот Майбах среди минивэнов стоит 4,5 млн рублей? Изучаем царские опции Kia Carnival 2021 года
23 января 2021, 10:18
Лаборатория
Редакция «Мотора»
28 декабря 2020, 14:00
Kia объявила стоимость модели Carnival в России
Пока известна только цена дизельной модификации кроссвэна
17 декабря 2020, 10:49
Kia раскрыла подробности о новом Carnival для России
Модель сертифицировали для российского рынка
14 ноября 2020, 10:00
Kia сделала «высокий лимузин» из минивэна Carnival
Минивэн получил приподнятую почти на 30 сантиметров крышу
Стали известны сроки появления нового Kia Carnival в России
Новинка доберётся до российского рынка в течение следующего года
18 августа 2020, 15:01
Новости
Лиза Будрина
29 июля 2020, 14:17
Kia представила новый Carnival, который появится в России
Пока показана версия для рынка Южной Кореи
Первая
1 из 2
Последняя
× Отключить рекламу
Новости партнёров