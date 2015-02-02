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Компактвэн Kia Venga подешевел в России после обновления
Продажи рестайлинговой модели начнутся в середине февраля
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