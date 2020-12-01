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Kia Rio

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Вот так может выглядеть Kia Rio нового поколения
За основу дизайнер взял нынешний Рио, добавив ему черты в стиле более новых Kia
Читальный зал
Бюджетные машины, которые не смогли
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В России стартовали продажи улучшенной Kia Rio: известны цены
Новости
Kia отправит в отставку Rio. Но не в России
1 декабря 2020, 13:23
В России стартовали продажи обновленного Kia Rio X
С 1 декабря модель доступна в автосалонах
Обновленный Kia Rio X в России: известны цены и комплектации
Начальная стоимость кросс-хэтчбека составляет 944 900 рублей
16 ноября 2020, 12:43Новости
Лиза Будрина
5 ноября 2020, 15:37
В России начали собирать хэтчбеки Kia Rio X
Производство налажено на заводе в Санкт-Петербурге
26 октября 2020, 12:50
Kia переименовала обновлённый хэтчбек Rio X-Line в России
Теперь новинка называется просто Rio X
1 октября 2020, 16:28
Рестайлинговый Kia Rio X-Line: новые подробности
Хэтчбек с новым дизайном сертифицировали следом за седаном
1 октября 2020, 12:01
В России начались продажи обновлённого Kia Rio
Цены на седан варьируются от 814 900 до 1 169 900 рублей
Kia Rio: что интересного дал рестайлинг?
Молодёжное исполнение, отсылки к Kia K5 и никаких новостей на ходу
16 сентября 2020, 12:22Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
14 сентября 2020, 14:57
Стали известны российские цены на обновленный Kia Rio
Седан в начальной комплектации Classic оценили в 814 900 рублей
7 сентября 2020, 17:55
В России началось производство обновлённого Kia Rio
Цены на новый седан южнокорейская марка объявит в ближайшее время
Kia показала обновлённый Rio для России
Самая популярная в стране иномарка теперь выглядит спортивнее
17 августа 2020, 13:29Новости
Лиза Будрина
22 июня 2020, 10:50
Обновлённый Kia Rio X-Line был замечен в России
Новинку сфотографировали во время дорожных испытаний
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