Kia Rio

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У десятков тысяч Kia Rio есть риск короткого замыкания проводки
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Названы самые аварийные автомобили в России
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Названы самые проблемные подержанные автомобили в России
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Новый седан-преемник Kia Rio: «живые» фото базовой версии
1 июня 2024, 20:20
У российских дилеров появились новые Kia Rio X под маркой Solaris
От исходника пятидверка отличается только отсутствием шильдиков
22 апреля 2024, 11:53
Кто и для чего скупает автомобили Solaris по завышенным ценам
Дилеры рассказывают об ажиотажном спросе на модели Kia и Hyundai, которые теперь продаются под другой маркой
2 апреля 2024, 9:26
В России увеличат объемы выпуска Solaris из-за ажиотажного спроса
Под маркой Solaris на бывшем заводе Hyundai выпускают бюджетные седаны, хэтчбеки и кроссоверы
20 марта 2024, 11:10
Kia Rio вернулась на российский рынок: сколько она стоит
В салоны дилеров поступили седаны Solaris KRS, собранные в России из оставшихся комплектующих
13 марта 2024, 17:40
Kia Rio возвращается в Россию под новым именем
В России сертифицировали Solaris KRS и KRX
16 января 2024, 10:47
Стало известно, что собирают на экс-заводе Hyundai в России
У завода есть готовый новый бренд, но будет ли он использоваться и как, пока неясно
21 октября 2023, 23:23
Седан-преемник Kia Rio: фото, оснащение и цена базовой версии
Бюджетная четырёхдверка доступна к заказу в пяти комплектациях
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