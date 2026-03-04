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У десятков тысяч Kia Rio есть риск короткого замыкания проводки
Новости
Названы самые аварийные автомобили в России
Новости
Названы самые проблемные подержанные автомобили в России
Новости
Новый седан-преемник Kia Rio: «живые» фото базовой версии
25 марта 2025, 19:55
Перечислены главные недостатки Kia Rio российской сборки
В числе основных проблем – двигатель и трансмиссия
Новые Kia российской сборки обзавелись «механикой» и подешевели
Седаны и кросс-хэтчи корейской марки выпускаются не только с автоматом
31 декабря 2024, 11:44
Новости
Сергей Ильин
1 июля 2024, 20:16
Названы главные проблемы самой популярной Kia в России
Основная часть дефектов проявляется на пробегах свыше 200 тысяч километров
1 июня 2024, 20:20
У российских дилеров появились новые Kia Rio X под маркой Solaris
От исходника пятидверка отличается только отсутствием шильдиков
22 апреля 2024, 11:53
Кто и для чего скупает автомобили Solaris по завышенным ценам
Дилеры рассказывают об ажиотажном спросе на модели Kia и Hyundai, которые теперь продаются под другой маркой
2 апреля 2024, 9:26
В России увеличат объемы выпуска Solaris из-за ажиотажного спроса
Под маркой Solaris на бывшем заводе Hyundai выпускают бюджетные седаны, хэтчбеки и кроссоверы
20 марта 2024, 11:10
Kia Rio вернулась на российский рынок: сколько она стоит
В салоны дилеров поступили седаны Solaris KRS, собранные в России из оставшихся комплектующих
13 марта 2024, 17:40
Kia Rio возвращается в Россию под новым именем
В России сертифицировали Solaris KRS и KRX
16 января 2024, 10:47
Стало известно, что собирают на экс-заводе Hyundai в России
У завода есть готовый новый бренд, но будет ли он использоваться и как, пока неясно
Kia начала продажи хэтчбека K3, который заменил Rio
Пятидверка поступила к дилерам с задержкой и оказалась дороже
13 января 2024, 22:33
Новости
Сергей Ильин
21 октября 2023, 23:23
Седан-преемник Kia Rio: фото, оснащение и цена базовой версии
Бюджетная четырёхдверка доступна к заказу в пяти комплектациях
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