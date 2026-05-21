Kia Picanto

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Без «утиля» и НДС: молдаване тратят на новую машину всего-то 900 тысяч рублей
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Kia обновила хэтчбек Picanto
Новости
Обновленный Kia Picanto: первые фотографии
Новости
Посмотрите на изнурительно медленный дрэг-рейсинг
4 ноября 2020, 19:19
Обновленный Kia Picanto для России: раскрыта гамма двигателей
Малолитражка Kia получила расширенный сертификат ОТТС
2 ноября 2020, 14:04
Kia Picanto с треском провалил краш-тест
Компактный хэтчбек получил ноль звезд в цикле испытаний Latin NCAP
3 июня 2020, 18:22
Обновлённый Kia Picanto обзавёлся «роботом»
Рестайлинговый хэтчбек добрался до европейского рынка
12 мая 2020, 15:01
Kia представила обновленный Picanto
Хэтчбек изменился внутри и снаружи
17 марта 2020, 13:31
Внешность обновлённого Kia Picanto раскрыли до премьеры
Самую компактную модель Kia ждёт скорый рестайлинг
22 февраля 2018, 13:21
В России вседорожный Kia Picanto оценили дороже полноприводного «Дастера»
В РФ появился компактный хэтчбек Kia с защитным обвесом
Kia Picanto
Что ловит в России новый Kia Picanto
4 июля 2017, 9:13Тест-драйв
Михаил Конончук
Михаил Конончук
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