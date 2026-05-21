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Без «утиля» и НДС: молдаване тратят на новую машину всего-то 900 тысяч рублей
Новости
Kia обновила хэтчбек Picanto
Новости
Обновленный Kia Picanto: первые фотографии
Новости
Посмотрите на изнурительно медленный дрэг-рейсинг
6 июня 2022, 12:55
Еще одна модель Kia, которую собирали в России, получила новую «прописку»
В России сертифицировали Picanto корейского производства
Kia улучшила российские Seltos и Picanto: обе модели подорожали
В России стартовали продажи Seltos и Picanto 2022 модельного года
25 ноября 2021, 15:06
Новости
Лиза Будрина
25 января 2021, 12:49
Kia раскрыла цены обновленного Picanto для России
Малолитражка появится у российских дилеров 5 марта
4 ноября 2020, 19:19
Обновленный Kia Picanto для России: раскрыта гамма двигателей
Малолитражка Kia получила расширенный сертификат ОТТС
2 ноября 2020, 14:04
Kia Picanto с треском провалил краш-тест
Компактный хэтчбек получил ноль звезд в цикле испытаний Latin NCAP
3 июня 2020, 18:22
Обновлённый Kia Picanto обзавёлся «роботом»
Рестайлинговый хэтчбек добрался до европейского рынка
12 мая 2020, 15:01
Kia представила обновленный Picanto
Хэтчбек изменился внутри и снаружи
17 марта 2020, 13:31
Внешность обновлённого Kia Picanto раскрыли до премьеры
Самую компактную модель Kia ждёт скорый рестайлинг
22 февраля 2018, 13:21
В России вседорожный Kia Picanto оценили дороже полноприводного «Дастера»
В РФ появился компактный хэтчбек Kia с защитным обвесом
В России появится вседорожный Kia Picanto с увеличенным клиренсом
Компания представила модификацию X-Line с защитным обвесом кузова
5 сентября 2017, 13:39
Новости
Ефим Репин
Kia Picanto
Что ловит в России новый Kia Picanto
4 июля 2017, 9:13
Тест-драйв
Михаил Конончук
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