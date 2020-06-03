Picanto

Kia Picanto

Материалы

Новости
Kia улучшила российские Seltos и Picanto: обе модели подорожали
В России стартовали продажи Seltos и Picanto 2022 модельного года
Новости
Kia раскрыла цены обновленного Picanto для России
Новости
Обновленный Kia Picanto для России: раскрыта гамма двигателей
Новости
Kia Picanto с треском провалил краш-тест
3 июня 2020, 18:22
Обновлённый Kia Picanto обзавёлся «роботом»
Рестайлинговый хэтчбек добрался до европейского рынка
Kia представила обновленный Picanto
Хэтчбек изменился внутри и снаружи
12 мая 2020, 15:01Новости
Алексей Носаченко
17 марта 2020, 13:31
Внешность обновлённого Kia Picanto раскрыли до премьеры
Самую компактную модель Kia ждёт скорый рестайлинг
22 февраля 2018, 13:21
В России вседорожный Kia Picanto оценили дороже полноприводного «Дастера»
В РФ появился компактный хэтчбек Kia с защитным обвесом
5 сентября 2017, 13:39
В России появится вседорожный Kia Picanto с увеличенным клиренсом
Компания представила модификацию X-Line с защитным обвесом кузова
23 мая 2017, 12:54
Kia объявила российские цены на новый Picanto
Сборку хэтчбека наладили на калининградском заводе «Автотор»
14 апреля 2017, 11:53
Kia запустит сборку Picanto в России
Все российские модели Kia будут выпускать в РФ
16 февраля 2017, 10:58
Новый Kia Picanto обзавелся литровым турбомотором
Компания рассказала о новом поколении хэтчбека
22 декабря 2016, 12:09
Kia раскрыла внешность следующего Picanto
Компакт-кар выполнят в стилистике нового Rio
Новый Kia Picanto получит внешность в стиле Rio
В Сети появился первый снимок компактного хэтчбека
26 октября 2016, 12:39Новости
Денис Гусев
16 ноября 2015, 12:04
Российский Kia Picanto получил навигатор
У хэтчбека появилась новая топовая комплектация
Первая
1 из 2
Последняя

Новости партнёров