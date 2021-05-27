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Новости
Kia улучшила внедорожник Mohave
Версия для Южной Кореи получила новые опции, варианты отделки салона и компоненты подвески
Новости
Объявлена стоимость Kia Mohave 2022 года для России
Новости
В России появился шестиместный Kia Mohave. Он оказался самым дорогим в гамме
Новости
Kia подняла цены на свои бестселлеры в России
27 мая 2021, 11:31
В России стартовали продажи улучшенного Kia Mohave: цены и комплектации
Оснащение внедорожника было пересмотрено
Вторая молодость Kia Mohave
Как небольшой рестайлинг полностью преобразил флагманский внедорожник Kia
30 декабря 2020, 8:30
Тест-драйв
Василий Костин
2 ноября 2020, 10:38
В России стартовали продажи нового Kia Mohave
2 ноября внедорожники поступили в дилерские центры Kia
21 октября 2020, 13:35
Новый Kia Mohave в России: объявлены цены и комплектации
Новинка оказалась на 100 тысяч рублей дороже предшественника
8 октября 2020, 9:58
Новый Kia Mohave в России: известна дата старта продаж
Полноразмерный рамный внедорожник поступит к дилерам 2 ноября 2020 года
30 сентября 2020, 11:07
В России начали собирать большой внедорожник Kia Mohave
Производство налажено на заводе «Автотор» в Калининграде
13 сентября 2020, 13:13
Kia разрабатывает рамный внедорожник, который бросит вызов Land Cruiser
Полноразмерный вездеход Kia будет ориентирован на клиентов из Австралии и России
8 мая 2020, 16:27
В продажу поступил самый дорогой Kia Mohave
Пока такой внедорожник доступен только в Южной Корее
6 декабря 2019, 11:14
В России сертифицировали большой внедорожник Kia
Росстандарт опубликовал Одобрение типа транспортного средства на обновленный Mohave
Kia показала интерьер обновленного Mohave
Салон флагмана корейской марки стал роскошнее и современнее
6 сентября 2019, 13:04
Новости
Сергей Ильин
21 августа 2019, 13:23
Появилось первое изображение интерьера нового Kia Mohave
Внедорожник получил серьезные доработки по сравнению с текущей моделью
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