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Новости
Kia отправляет внедорожник Mohave в отставку
Самую крупную модель корейской марки снимут с производства после 17 лет на конвейере
Новости
Kia подтвердила скорый дебют рамного пикапа Tasman
Новости
До России добрался обновленный Kia Mohave
Новости
Российские автосалоны получили «прощальную» партию Kia Mohave
10 января 2022, 16:41
Kia улучшила внедорожник Mohave
Версия для Южной Кореи получила новые опции, варианты отделки салона и компоненты подвески
Объявлена стоимость Kia Mohave 2022 года для России
С переходом в новый модельный год внедорожник подорожал
22 декабря 2021, 13:11
Новости
Лиза Будрина
10 августа 2021, 13:45
В России появился шестиместный Kia Mohave. Он оказался самым дорогим в гамме
Внедорожник с «капитанскими» креслами на втором ряду доступен только в максимальной комплектации
7 июля 2021, 13:14
Kia подняла цены на свои бестселлеры в России
Южнокорейская марка в седьмой раз скорректировала цены на российском рынке в нынешнем году
27 мая 2021, 11:31
В России стартовали продажи улучшенного Kia Mohave: цены и комплектации
Оснащение внедорожника было пересмотрено
Вторая молодость Kia Mohave
Как небольшой рестайлинг полностью преобразил флагманский внедорожник Kia
30 декабря 2020, 8:30
Тест-драйв
Василий Костин
2 ноября 2020, 10:38
В России стартовали продажи нового Kia Mohave
2 ноября внедорожники поступили в дилерские центры Kia
21 октября 2020, 13:35
Новый Kia Mohave в России: объявлены цены и комплектации
Новинка оказалась на 100 тысяч рублей дороже предшественника
8 октября 2020, 9:58
Новый Kia Mohave в России: известна дата старта продаж
Полноразмерный рамный внедорожник поступит к дилерам 2 ноября 2020 года
В России начали собирать большой внедорожник Kia Mohave
Производство налажено на заводе «Автотор» в Калининграде
30 сентября 2020, 11:07
Новости
Лиза Будрина
13 сентября 2020, 13:13
Kia разрабатывает рамный внедорожник, который бросит вызов Land Cruiser
Полноразмерный вездеход Kia будет ориентирован на клиентов из Австралии и России
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