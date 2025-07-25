Kia Sportage

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В России отзывают почти 80 тысяч Kia Sportage
Дефект обнаружили на машинах, реализованных с 2010 по 2015 год
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Некогда популярный в России Kia Sportage обновился в Европе
Новости
Обновлён кроссовер Kia Sportage
Новости
Kia впервые показала фотографии обновленного Sportage
13 марта 2024, 13:35
Австралийцы дождались экономичный Kia Sportage с расходом 4,9 литра
На австралийском рынке стартуют продажи гибридного Kia Sportage
24 января 2024, 13:11
Десятки тысяч Kia Sportage и Carnival отзывают из-за опасных проблем с крышей
У машин могут отлететь детали во время езды
19 сентября 2023, 18:11
В Россию привезли партию китайских Kia Sportage
«Другие» Sportage из Китая привез Санкт-Петербургский дилер
23 июля 2023, 23:45
Kia отметила 30-летие Sportage, выпустив спецверсию и видеоролик
Исполнение 30th Anniversary Edition отличается оснащением и декором
19 июня 2023, 8:08
Kia отзовет 99 тысяч новых Sportage из-за проблем с тормозами
На кроссоверах 2023 модельного года обнаружен опасный дефект
26 марта 2023, 16:00
Видео: гибридный Kia Sportage разочаровал экспертов в «лосином тесте»
Кроссовер оказался хуже соплатформенного Hyundai Tucson PHEV
16 декабря 2022, 19:24
Видео: Kia Sportage сгорел дотла за считанные минуты
Потушить автомобиль не смоги несколько человек
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