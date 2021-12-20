Sportage

Kia Sportage

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В России началось производство нового Kia Sportage
Дебют кроссовера для нашего рынка запланирован на второй квартал 2022 года
Новости
Представлен самый мощный Kia Sportage
Новости
Раскрыта стоимость нового Kia Sportage в России
Новости
Kia привезет в Россию «внедорожную» версию нового Sportage
20 декабря 2021, 17:58
Видео: Kia Sportage с треском провалил краш-тесты
Корейский кроссовер не заработал звезд в рейтинге безопасности
Раскрыта гамма двигателей нового Kia Sportage для России
Кроссовер-бестселлер Kia сохранит консервативные агрегаты в новом поколении
11 декабря 2021, 20:20Новости
Сергей Ильин
9 декабря 2021, 15:12
Kia отчиталась о продажах нового Sportage: спрос вырос на 350 процентов
Кроссовер нового поколения стал самым продаваемым автомобилем марки в Южной Корее
4 декабря 2021, 14:00
Kia выпустит хардкорные версии кроссоверов Sportage, Sorento и Telluride
Они получат названия X-Line и X-Pro
30 ноября 2021, 16:29
Kia подтвердила две новинки для России в 2022 году
В течение следующего года до нашего рынка доберется совершенно новый электрокар и сменивший поколение Sportage
28 октября 2021, 11:56
У нового Kia Sportage появилась «внедорожная» версия
В США дебютировал кроссовер в модификации Х-Pro
21 октября 2021, 10:19
Kia готовит новый Sportage к выходу на еще один рынок
Марка опубликовала снимок, в котором легко угадывается глобальная версия «пятого» Sportage
27 сентября 2021, 13:18
Стало известно, насколько подорожал российский Kia Sportage за два года
Кроссовер в базовой комплектации прибавил почти полмиллиона рублей
1 сентября 2021, 14:45
Три гибрида и короткая колесная база: Kia показала новый Sportage для Европы
Впервые у кроссовера появилась особая спецификация для европейского рынка
Kia поделилась изображениями укороченного Sportage нового поколения
Sportage с короткой колесной базой предназначен для европейского рынка
25 августа 2021, 17:22Новости
Лиза Будрина
24 июля 2021, 18:18
Представлен самый экономичный Kia Sportage нового поколения
Гибридный Sportage расходует шесть литров топлива на 100 километров пробега
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