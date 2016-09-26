Carens

Kia Carens

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Новый трехрядный кроссвэн Kia могут начать собирать на ЗАЗе
Украинские журналисты рассчитывают на скорую локализацию Kia Carens
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Представлен кроссвэн Kia Carens на базе Seltos
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Опубликованы первые изображения нового кроссвэна Kia Carens
Новости
Новый кроссвэн Kia Carens показали на видео
26 сентября 2016, 12:04
Kia обновила минивэн Carens
Премьера пройдет на Парижском автосалоне
Китайская модель впервые получила пять звезд за краш-тест
В Euro NCAP проверили безопасность седана Qoros 3
25 сентября 2013, 19:27Новости
Ярослав Гронский
20 сентября 2012, 21:44
Британские журналисты раздобыли подробности о новом Kia Carens
Официальная премьера семиместной модели пройдет в Париже
Компания Kia представила компактвэн Carens нового поколения
Дебют модели пройдет в рамках автосалона в Париже
19 сентября 2012, 16:26Новости
25 июля 2012, 23:20
Компания Kia показала компактвэн Carens нового поколения
Публичный дебют модели состоится в Париже

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