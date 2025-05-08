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Kia Carens
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Представлен бюджетный трехрядный кроссвэн Kia Carens Clavis
Двухобъёмник пережил рестайлинг и обрел другой интерьер
Новости
Новый кроссвэн Kia на платформе Seltos: первые фото
Новости
В Узбекистане стали продавать кроссвэн Kia дешевле седана Cerato
Новости
У кроссвэна Kia Carens появилась «роскошная» модификация X-Line
15 марта 2023, 13:29
В Россию приехал трехрядный кроссвэн на базе Kia Seltos
В Сети появилось объявление о продаже Kia Carens 2022 года выпуска
Кросс-вэн на базе Kia Seltos стал глобальным: где он появится
Kia раскрыла планы на новую глобальную модель
28 июля 2022, 15:38
Новости
Лиза Будрина
23 июня 2022, 15:29
Видео: краш-тест выявил слабые стороны Kia Carens
Недорогой кроссвэн — ближайший родственник Seltos — получил три звезды за краш-тест
25 декабря 2021, 21:21
Новый трехрядный кроссвэн Kia могут начать собирать на ЗАЗе
Украинские журналисты рассчитывают на скорую локализацию Kia Carens
16 декабря 2021, 14:16
Представлен кроссвэн Kia Carens на базе Seltos
Новинка станет четвертой моделью Kia в Индии
7 декабря 2021, 15:52
Опубликованы первые изображения нового кроссвэна Kia Carens
Премьера новинки, которая разделит платформу с кроссовером Seltos, состоится на следующей неделе
1 декабря 2021, 18:30
Новый кроссвэн Kia Carens показали на видео
Модель получит семиместный салон и передний привод
26 сентября 2016, 12:04
Kia обновила минивэн Carens
Премьера пройдет на Парижском автосалоне
25 сентября 2013, 18:27
Китайская модель впервые получила пять звезд за краш-тест
В Euro NCAP проверили безопасность седана Qoros 3
Британские журналисты раздобыли подробности о новом Kia Carens
Официальная премьера семиместной модели пройдет в Париже
20 сентября 2012, 20:44
Новости
19 сентября 2012, 15:26
Компания Kia представила компактвэн Carens нового поколения
Дебют модели пройдет в рамках автосалона в Париже
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