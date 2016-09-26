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Новый трехрядный кроссвэн Kia могут начать собирать на ЗАЗе
Украинские журналисты рассчитывают на скорую локализацию Kia Carens
Новости
Представлен кроссвэн Kia Carens на базе Seltos
Новости
Опубликованы первые изображения нового кроссвэна Kia Carens
Новости
Новый кроссвэн Kia Carens показали на видео
26 сентября 2016, 12:04
Kia обновила минивэн Carens
Премьера пройдет на Парижском автосалоне
Китайская модель впервые получила пять звезд за краш-тест
В Euro NCAP проверили безопасность седана Qoros 3
25 сентября 2013, 19:27
Новости
Ярослав Гронский
20 сентября 2012, 21:44
Британские журналисты раздобыли подробности о новом Kia Carens
Официальная премьера семиместной модели пройдет в Париже
Компания Kia представила компактвэн Carens нового поколения
Дебют модели пройдет в рамках автосалона в Париже
19 сентября 2012, 16:26
Новости
25 июля 2012, 23:20
Компания Kia показала компактвэн Carens нового поколения
Публичный дебют модели состоится в Париже
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