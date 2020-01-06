Автомобили, которых не могло быть

И тут наша история делает неожиданный поворот. Из девяностых мы попадаем в непонятное безвременье. Все мы очень любим классические автомобили, даже сравнительно молодые, «янгтаймеры». Но есть человек, который вообще не приемлет современный дизайн. Дэвид Обендорфер, промышленный дизайнер из Будапешта, создает свои версии новых автомобилей в стиле, который мы бы назвали… Неоретро? Винтаж-модерн? Современная классика? Нет, на наш взгляд это радикальное ретроградство. И мы от этих работ не в восторге, зато они вызвали огромный интерес у вас, наших читателей.