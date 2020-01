Автомобили, которых не могло быть

В ушедшем году жанр фотошоп-тюнинга вышел на новый уровень: он перебрался из плоскости монитора в реальный мир, когда повелитель фотошопа Хайзал Салим ушел из студии Electronic Arts, где работал над Need for Speed, и основал собственное ателье Live To Offend. В сегодняшней подборке, конечно, есть его работы, равно как и уже полюбившихся вам художников вроде Райна Приска. С него и начнем!