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11:28

Автомобили, которых не могло быть

Самые невероятные машины, обязанные своим существованием фотошопу

© Rain Prisk
Редакция «Мотора»
Чем так привлекательны сумасшедшие графические работы, не имеющие ровно никакого отношения к окружающей действительности? Все они выглядят очень реально.

В ушедшем году жанр фотошоп-тюнинга вышел на новый уровень: он перебрался из плоскости монитора в реальный мир, когда повелитель фотошопа Хайзал Салим ушел из студии Electronic Arts, где работал над Need for Speed, и основал собственное ателье Live To Offend. В сегодняшней подборке, конечно, есть его работы, равно как и уже полюбившихся вам художников вроде Райна Приска. С него и начнем!

Среднемоторный Aston Martin. Автор — Rain Prisk

Если бы известные спорткары были среднемоторными

Однажды мы рассказывали, как производители спорткаров переходили на среднемоторную схему. Повод дал Chevrolet Corvette, который в восьмом поколении все же сменил компоновку. А дизайнер Райн Приск уже «переформатировал» столько спорткаров, что хватило на целую подборку.

Вторая страсть дизайнера — переделывать купе в спортуниверсалы. И этих прекрасных шутинг-брейков тоже набралось на отдельную галерею. Чего там только нет!

Техника пикапа

Фотошоп-тюнинг вдохнул новую жизнь и в такой скучный жанр как пикапы. Сначала дизайнеры принялись визуализировать популярные модели с грузопассажирским кузовом. А что! Интересно же посмотреть, какой пикап получится из Лады XRay, Мерседеса А-Класса или, извините, из Rolls-Royce Ghost.

Автор — Rain Prisk

Но есть и другое направление. Некоторые иллюстраторы взяли уже существующие модели пикапов и сделали с ними то, чего делать было нельзя. Впрочем, в фотошопе нет слова «нельзя». И теперь у нас есть целая галерея пикапов, которые едва ли можно использовать по назначению.

А вот и знаменитый Хайзал Салим (Khyzyl Saleem)

Внедорожники без клиренса. Совсем

Использовать по назначению нельзя и кроссоверы с внедорожниками, угодившие в нашу следующую подборку. Они просто перестали быть автомобилями повышенной проходимости. А заодно стали чуть шире улицы.

Автор этого сверхширокого и сверхнизкого Discovery Sport называет себя Brad Builds

Малолитражки наносят ответный удар

Представить экстремальный тюнинг дорогих кроссоверов вроде Lamborghini Urus или BMW X6 мы все-таки можем. Но станет ли кто-то радикально вкладываться в модификацию маленьких и медленных «народных» машинок? Пожалуй, эти проекты навсегда останутся по ту сторону экрана. В подборке вы найдете Mini, Fiat 500 и даже Hyundai Solaris.

Работа называется Fiat Seicento Hill Climb, автор — Hugo Silva

Прокачать девяностые

Еще одна обширная тема — тюнинг машин из девяностых. Большинство авторов этих работ в те годы были даже не подростками, а детьми. Их любовь в стиле «всё равно его не брошу, потому что он хороший» видна в каждом изображении.

Speedhunters Volvo 940 — Need for Speed tribute. Автор — еще один признанный мастер радикальных модификаций Al Yasid Oozeear

Беспощадное ретро

И тут наша история делает неожиданный поворот. Из девяностых мы попадаем в непонятное безвременье. Все мы очень любим классические автомобили, даже сравнительно молодые, «янгтаймеры». Но есть человек, который вообще не приемлет современный дизайн. Дэвид Обендорфер, промышленный дизайнер из Будапешта, создает свои версии новых автомобилей в стиле, который мы бы назвали… Неоретро? Винтаж-модерн? Современная классика? Нет, на наш взгляд это радикальное ретроградство. И мы от этих работ не в восторге, зато они вызвали огромный интерес у вас, наших читателей.

David Obendorfer — BMW CS Vintage Concept

Парад бэтмобилей

Мы бы не огорчились, если бы Обендорфер нашёл своим талантам иное применение. Как дизайнеры из следующей подборки, которые в свободное время (но скорее даже на работе!) рисуют бэтмобили. Мы выбрали семь проектов транспорта для Бэтмена и бонусом — один автомобиль Джокера.

Автор — Dalex Smith

Это Supra?!

Бэтмобиль кажется узкой темой, но дает бесконечный простор для творчества. Как Tesla Cybertruck или… конечно, Toyota Supra. Целую галерею мы собрали из версий и модификаций Супры, которые предложили дизайнеры. Некоторые из них кажутся нам очень остроумными. В том числе бюджетная версия на «штамповке» и с черными бамперами. Самый ожидаемый спорткар года встретили достойно.

Автор — Rain Prisk

Bentley, какими мы их не знали

И мы бы точно удивились, если бы руки повелителей графики не дошли бы до настоящей роскоши. Галерея, состоящая только из Bentley, — далеко не самая маленькая в этой подборке. Досталось всем, а особенно кроссоверу Bentayga.

Автор — Sugar Chow

Rolls-Royce во все тяжкие

Если есть в автомобильном мире что-то более роскошное и дорогое, чем Bentley, это Rolls-Royce. И если есть в мире виртуального тюнинга что-то более нелепое, запредельное и авантюрное, чем тюнинг Bentley, — это тюнинг Rolls-Royce. И если уж браться за что-то подобное, то зачем себя сдерживать?

Автор — Khyzyl Saleem. Напомним, это единственный на сегодняшний день автор, который реализует свои задумки в металле. Вопрос только в том, как далеко он зайдет...

Представительские седаны сбегают от судьбы

На десерт — свежая подборка представительских седанов, которые выбрали другую жизнь. Пожалуй, мы не видели ничего более экстремального. Приятного просмотра!

Автор — Sugar Chow