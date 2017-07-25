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Ford B-Max
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Ford откажется от компактвэна без центральной стойки
Автопроизводитель выведет из линейки модель B-Max
Новости
Ford B-Max получил 140-сильный трехцилиндровый двигатель
Новости
Ford привезет в Россию новую модель
Новости
Ford оснастит "Фиесту" и B-Max шестиступенчатым "роботом"
17 августа 2012, 15:50
Ford лишит новые минивэны центральных стоек
Модели будут оснащаться дверями в стиле компактвэна B-Max
"Форд" показал сдвижные двери компактвэна B-Max
Конструкция задних дверей открывает 1,5-метровый дверной проем без центральной стойки
10 февраля 2012, 14:54
Новости
9 февраля 2012, 15:03
Ford рассказал о двигателях компактвэна B-Max
Автомобиль получит 120-сильный литровый мотор и 95-сильный дизель
Ford рассекретил новую модель
Компактвэн B-Max получил сдвижные задние двери при отсутствующей центральной стойке
1 февраля 2012, 15:18
Новости
13 июня 2011, 17:19
Ford начал тестовый выпуск компактвэнов B-Max
В Румынии началось производство прототипов компактвэна Ford B-Max, которые будут предназначены для тестовых испытаний и демонстрации на автосалонах
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