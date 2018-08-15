Ford C-Max

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Покупателям гибридного компатвэна Ford подарят бесплатные зарядки
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"Форд" обновил компактвэн C-Max
15 сентября 2014, 20:08
Ford показал кусочек обновленного компактвэна C-Max
Рестайлинговую модель представят на Парижском автосалоне
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