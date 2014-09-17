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Ford отзовет в России 4 тысячи автомобилей
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Ford отзовет 16 000 автомобилей из-за угрозы возгорания
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Покупателям гибридного компатвэна Ford подарят бесплатные зарядки
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Новый Ford C-Max
17 сентября 2014, 15:22
"Форд" обновил компактвэн C-Max
Рестайлинговая модель получила новый дизельный мотор
Ford показал кусочек обновленного компактвэна C-Max
Рестайлинговую модель представят на Парижском автосалоне
15 сентября 2014, 21:08
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Ярослав Гронский
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