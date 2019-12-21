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Новости
Ford F-150 Raptor Канье Уэста установил рекорд стоимости
Подержанный пикап стал самым дорогим Ford Raptor из всех когда-либо проданных, утверждает аукционный дом
Новости
Обновленный Ford Expedition: 440 сил и новая внедорожная версия
Новости
Ford Expedition лишился третьего ряда сидений и подешевел
Новости
Обнаружена партия новых Ford Excursion, которые стояли без движения 15 лет
21 декабря 2019, 8:59
Ford улучшил проходимость внедорожника Expedition Limited
Американская фирма расширила гамму офф-роуд версий FX4
Ford показал восемь спецверсий вседорожников для шоу SEMA
Премьера прототипов на базе Escape, Exlporer и Expedition состоится в ноябре
18 октября 2019, 11:57
Новости
Сергей Ильин
26 сентября 2019, 13:33
Ford добавил роскоши внедорожнику Expedition
У модели появилась топ-версия для конкуренции с Cadillac
«Рамы» для России
Семь серьезных машин, которые пришлись бы по вкусу россиянам
15 мая 2017, 9:50
Селектор
8 февраля 2017, 10:38
Ford Expedition стал на 136 килограммов легче
После смены поколения Expedition получил десятиступенчатый «автомат»
Появились первые изображения нового Ford Expedition
Внедорожник следующего поколения получит алюминиевый кузов
7 февраля 2017, 19:51
Новости
19 февраля 2014, 20:17
Ford Expedition сменил мотор V8 на «турбошестерку»
Ford представил внедорожник 2015 модельного года
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