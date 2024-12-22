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Новости
Ford доработал новый внедорожник Expedition для службы в полиции
Флагман «голубого овала» получил спецверсию с приставкой SSV
Новости
Представлен новый Ford Expedition
Новости
Новый Ford Expedition: первое изображение и дата дебюта
Новости
Большие рамные внедорожники Ford и Chevrolet провалили краш-тесты
20 мая 2022, 20:00
Ford отзывает десятки тысяч машин. У них загораются двигатели
Уже зафиксированы 16 случаев самопроизвольного возгорания
Ford F-150 Raptor Канье Уэста установил рекорд стоимости
Подержанный пикап стал самым дорогим Ford Raptor из всех когда-либо проданных, утверждает аукционный дом
30 ноября 2021, 13:35
Новости
Мария Руцкая
21 сентября 2021, 16:52
Обновленный Ford Expedition: 440 сил и новая внедорожная версия
Более мощный и технологичный внедорожник поступит в продажу в США в начале следующего года
17 февраля 2021, 13:27
Ford Expedition лишился третьего ряда сидений и подешевел
Американцы придумали, как снизить начальную стоимость рамного внедорожника
18 марта 2020, 9:56
Обнаружена партия новых Ford Excursion, которые стояли без движения 15 лет
На складе в Дубае найдены десять внедорожников Ford с нулевым пробегом
21 декабря 2019, 8:59
Ford улучшил проходимость внедорожника Expedition Limited
Американская фирма расширила гамму офф-роуд версий FX4
18 октября 2019, 11:57
Ford показал восемь спецверсий вседорожников для шоу SEMA
Премьера прототипов на базе Escape, Exlporer и Expedition состоится в ноябре
26 сентября 2019, 13:33
Ford добавил роскоши внедорожнику Expedition
У модели появилась топ-версия для конкуренции с Cadillac
«Рамы» для России
Семь серьезных машин, которые пришлись бы по вкусу россиянам
15 мая 2017, 9:50
Селектор
Ford Expedition стал на 136 килограммов легче
После смены поколения Expedition получил десятиступенчатый «автомат»
8 февраля 2017, 10:38
Новости
Александр Мирошкин
7 февраля 2017, 19:51
Появились первые изображения нового Ford Expedition
Внедорожник следующего поколения получит алюминиевый кузов
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