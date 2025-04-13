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В США продают суперкар Ford GT легенды хоккея Уэйна Гретцки
Шумиха вокруг «вечного» рекорда НХЛ спровоцировала распродажи
Новости
В Москве продают уникальный Ford за 110 млн рублей. Что это за машина
Новости
Видео: блогер устроил дуэль суперкара Ford GT и 1200-сильного пикапа Ram TRX
Новости
Культовый DeLorean DMC-12 превратят в четырехмоторный электрокар
21 января 2024, 10:30
Видео: дуэль легендарных американских суперкаров Ford и Dodge из музея
В заезде сошлись модели GT второго поколения и Viper первой генерации
Видео: сразу три поколения Ford GT сошлись в гонке по прямой
Получилась гонка редких суперкаров
7 января 2024, 10:00
Новости
Александр Пономарёв
17 декабря 2023, 13:30
Видео: суперкары Ford GT и новый Chevrolet Corvette Z06 сошлись в гонке по прямой
Получилась очень американская дуэль
12 ноября 2023, 17:00
Последний Ford GT дебютировал на публике
Трековый суперкар GT Mk IV показали в серийном варианте
Мистер Феномен: 20 лет суперкару Ford GT
Экзотическое среднемоторное купе заставило иначе взглянуть на производителя «Фокусов»
6 февраля 2023, 7:00
Читальный зал
Асатур Бисембин
6 января 2023, 15:00
В линейке Lego появятся суперкары Bugatti, Ford, Porsche, McLaren и Ferrari
Новинки выйдут в семействах Technic и Speed Champions
31 декабря 2022, 15:00
Chevrolet Corvette Z06 и Ford GT свели в гонке по прямой
Две модели олицетворяют спорткары из США
15 декабря 2022, 17:01
Самым быстрым автомобилем в мире стал Ford: он разогнался до 500 км/ч
Купе оказалось быстрее Koenigsegg Agera и SSC Tuatara
9 декабря 2022, 16:01
Последний Ford GT: 800 сил и 1,7 миллиона долларов
Трековый суперкар GT Mk IV с битурбодвигателем будет выпущен в количестве 67 штук
Ford GT первого поколения возродится с 1500-сильным двигателем
Американская фирма GT1 построит 30 суперкаров на оригинальных шасси
7 декабря 2022, 15:44
Новости
Алексей Носаченко
6 октября 2022, 13:10
Представлен последний в своем роде суперкар Ford GT
Спецверсия LM Edition завершит шестилетний жизненный цикл купе
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