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Спецверсию Ford GT посвятили знаменитой тройной победе в «Ле-Мане»
Суперкар серии Holman Moody Heritage Edition подражает одному из GT40 MK II
Новости
Кид Рок выставил на продажу свой Ford GT
Новости
Ford показал тизер новой специальной версии GT
Новости
Новую спецверсию Ford GT посвятили гоночной команде 1960-х годов
15 августа 2021, 12:00
Ford может выпустить суперкар GT с мотором V8
Прототип автомобиля с таинственным двигателем уже проходит испытания
Ford посвятил новую версию суперкара GT гоночному прототипу 1964 года
Новинку, которую представят в ближайшие дни, выпустят ограниченным тиражом
13 августа 2021, 10:43
Новости
Лиза Будрина
21 апреля 2021, 18:37
Груду металла, которая раньше была Ford GT, продают на аукционе
Сколько продавец надеется выручить за останки суперкара, неизвестно
29 ноября 2020, 12:00
Главный дизайнер Ford GT выставил своё творение на продажу
Автомобиль Морэя Кэллума продаётся калифорнийской компанией
12 ноября 2020, 15:07
Второй в истории серийный Ford GT пустят с молотка
Пробег суперкара составляет 400 километров
31 октября 2020, 22:44
Двухлетний Ford GT продали на аукционе в 2,5 раза дороже нового
Покупка суперкара оказалась отличной инвестицией
16 августа 2020, 21:34
Суперкар Ford GT с карбоновым кузовом оценили в 1,8 миллиона евро
Купе в тюнинге Mansory оказалось в четыре раза дороже обычного Ford GT
11 июля 2020, 14:00
Суперкар Ford GT получит новую палитру цветов
Автомобиль украсят контрастными цветовыми схемами
6 февраля 2020, 16:07
Ford обновил суперкар GT и сделал его мощнее
Купе также получило два новых стайлинг-пакета
Один из 40 спорткаров Ford GT со съемной крышей выставили на торги
Ставка на автомобиль достигла 270 тысяч долларов
21 октября 2019, 14:35
Новости
Анастасия Мельник
10 октября 2019, 13:18
Первый легально перепроданный Ford GT ушел с молотка за тройную цену
Суперкар принес аукционному дому Barrett-Jackson 1,5 миллиона долларов
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