Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
Fiesta
Ford Fiesta
Все модели
Atlas
B-Max
C-Max
Capri
Coupe
EcoSport
Edge
Escape
Escort
Everest
Evos
Expedition
Explorer
F-150
F-Series
Falcon
Fiesta
Figo
Flex
Focus
Fusion
GT
GT 70
GT40
Galaxy
Grand C-MAX
Ka
Kuga
Lightweight Concept
Maverick
Model A
Mondeo
Mustang
Mustang Mach-E
Puma
Ranger
S-Max
Taurus
Territory
Tourneo
Transit
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Видео: хот-хэтчи Ford, Hyundai и Volkswagen сразились в дрэге
«Зажигалки» из США, Южной Кореи и Германии посоревновались на прямой
Новости
Матричные фары и более тяговитая ST-версия: Ford представил обновленную Fiesta
Новости
На продажу выставили внедорожный Ford Fiesta для охотников
Новости
Спортивный кроссовер Ford полностью рассекретили на шпионских снимках
22 января 2019, 17:32
40-летний хэтчбек Ford Fiesta почти без пробега уйдет с молотка
Автомобиль был выкуплен из музея
Хэтчбек Ford Fiesta получил доступную 200-сильную версию для ралли
Автомобиль подготовлен для категории R2
5 декабря 2018, 17:19
Новости
Василий Костин
24 апреля 2018, 17:02
Хэтчбек Ford Fiesta превратился в «грузовик»
Компания добавила в линейку грузовую модификацию Sport Van
29 января 2018, 15:06
Посмотрите, как восемь «заряженных» моделей Ford соревнуются на треке
Компания вывела на автодром Motorland свои культовые модели
22 марта 2017, 15:48
Пара задохнулась в Ford Fiesta ST из-за тюнингованного выхлопа
Владелец машины учился инженерии в «Форде»
27 февраля 2017, 9:48
Новый хот-хэтч Ford Fiesta ST перешел на три цилиндра
Хэтчбек получил 200-сильный двигатель с отключаемым цилиндром
12 декабря 2016, 8:03
Команда M-Sport раскрыла новую раллийную «Фиесту»
Для сезона 2017 года 95 процентов конструкции машины разработали с нуля
2 декабря 2016, 11:16
Гоночная «Фиеста» устроила джимхану на заводе Ford
Румынское отделение марки отпраздновало 40-летие своего завода
30 ноября 2016, 16:42
«Форд» рассказал про моторы и оснащение новой «Фиесты»
Гамма бензиновых агрегатов модели будет представлена только «трешками»
Ford представил новую «Фиесту»
Хэтчбек получил роскошную и вседорожную версии
30 ноября 2016, 11:00
Новости
Ефим Репин
29 ноября 2016, 17:54
«Форд» раскрыл внешность новой «Фиесты»
Компания показала первое изображение хэтчбека в «спортивной» версии
Первая
1 из 5
Последняя
× Отключить рекламу
Новости партнёров