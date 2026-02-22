Ford Fiesta

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Ford Fiesta может вернуться на рынок
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Выяснилась дата выпуска самого последнего хэтчбека Ford Fiesta
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Посмотрите на очень короткий Ford Fiesta за 430 тысяч рублей
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Почти снятая с производства Ford Fiesta получила обновления
21 июля 2022, 12:06
Ford перестал принимать заказы на Focus и Fiesta
Очередь за моделями в самых ходовых комплектациях растянулась до года
26 июня 2022, 20:00
Ford Fiesta разочаровал «лосиным тестом»
Главной проблемой эксперты назвали комплектные шины
26 сентября 2021, 21:34
Видео: хот-хэтчи Ford, Hyundai и Volkswagen сразились в дрэге
«Зажигалки» из США, Южной Кореи и Германии посоревновались на прямой
16 сентября 2021, 12:44
Матричные фары и более тяговитая ST-версия: Ford представил обновленную Fiesta
Ford разом рассекретил три версии хэтчбека, включая «горячую» Fiesta ST
23 мая 2020, 9:00
На продажу выставили внедорожный Ford Fiesta для охотников
Автомобиль оборудовали для поездок на охоту
18 мая 2020, 2:22
Спортивный кроссовер Ford полностью рассекретили на шпионских снимках
Очевидцам удалось раскрыть внешность «горячей» версии Puma ST
5 декабря 2018, 17:19
Хэтчбек Ford Fiesta получил доступную 200-сильную версию для ралли
Автомобиль подготовлен для категории R2
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