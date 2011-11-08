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Ford обновил кроссовер Flex
Премьера рестайлингового кроссовера Ford Flex состоится на моторшоу в Лос-Анджелесе
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