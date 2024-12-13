Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Ford Escort
Все модели
Atlas
B-Max
C-Max
Capri
Coupe
EcoSport
Edge
Escape
Escort
Everest
Evos
Expedition
Explorer
F-150
F-Series
Falcon
Fiesta
Figo
Flex
Focus
Fusion
GT
GT 70
GT40
Galaxy
Grand C-MAX
Ka
Kuga
Lightweight Concept
Maverick
Model A
Mondeo
Mustang
Mustang Mach-E
Puma
Ranger
S-Max
Taurus
Territory
Tourneo
Transit
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Культовый Ford Escort RS2000 вернется в виде лимитированной модели
150 экземпляров и цена почти 300 тысяч фунтов стерлингов
Новости
Британец не ездил на спортивном Ford Escort более 30 лет, боясь угонщиков
Новости
Британцы возродят классические спорткары Ford Escort Mk1 и RS200
Новости
Ford Escort принцессы Дианы продали по цене нового Bentley
3 августа 2022, 8:08
На торги выставят Ford Escort принцессы Дианы
Ford Escort RS Turbo 1985 года выпуска построили по спецзаказу королевской семьи
Личный автомобиль принцессы Дианы выставят на аукцион
За 40-летний автомобиль планируют выручить от 30 до 40 тысяч фунтов стерлингов (3-4 миллиона рублей)
10 июня 2021, 16:18
Новости
Мария Руцкая
15 мая 2020, 13:26
Видео: 13-летняя дочь Кена Блока дрифтит на 355-сильном Ford Escort
По словам Блока, девочка освоила «механику» за три дня до съемок ролика
19 ноября 2018, 13:09
Ювелир сделал копию раллийного Ford из серебра, золота и платины
На создания реплики потратили 90 000 долларов и 1300 часов
25 июля 2018, 18:11
Кен Блок показал, что осталось от раллийного «Форда» после аварии
Гонщик пообещал построить новый автомобиль
23 июля 2018, 12:14
Кен Блок разбил винтажный раллийный Ford
Известный гонщик попал в аварию на одном из спецучастков New England Forest Rally
3 ноября 2017, 16:00
21-летний Ford Escort RS Cosworth с «запахом новой машины» пустят с молотка
На продажу выставили «заряженный» хэтчбек с пробегом 1,3 тысячи километров
6 октября 2017, 16:16
Кен Блок показал новую машину – раллийный Ford Escort
На автомобиле гонщик с 2018 года будет выступать на ралли
28 апреля 2016, 20:34
Дилер решил продать Ford Escort с помощью дрифт-ролика
42-летний автомобиль с гоночным мотором оценили в 150 тысяч евро
Ford Escort Кена Блока снялся в первом дрифт-ролике
На гонках за рулем «Эскорта» выступит дрифтер Райан Тёрк
23 октября 2015, 13:02
Новости
Ефим Репин
21 октября 2015, 10:01
Кен Блок поменял полноприводный «Мустанг» на заднеприводный «Эскорт»
Представлена новая машина для «Джимханы»
Первая
1
Последняя