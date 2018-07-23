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Новости
Личный автомобиль принцессы Дианы выставят на аукцион
За 40-летний автомобиль планируют выручить от 30 до 40 тысяч фунтов стерлингов (3-4 миллиона рублей)
Новости
Видео: 13-летняя дочь Кена Блока дрифтит на 355-сильном Ford Escort
Новости
Ювелир сделал копию раллийного Ford из серебра, золота и платины
Новости
Кен Блок показал, что осталось от раллийного «Форда» после аварии
23 июля 2018, 12:14
Кен Блок разбил винтажный раллийный Ford
Известный гонщик попал в аварию на одном из спецучастков New England Forest Rally
21-летний Ford Escort RS Cosworth с «запахом новой машины» пустят с молотка
На продажу выставили «заряженный» хэтчбек с пробегом 1,3 тысячи километров
3 ноября 2017, 16:00
Новости
Александр Мирошкин
6 октября 2017, 16:16
Кен Блок показал новую машину – раллийный Ford Escort
На автомобиле гонщик с 2018 года будет выступать на ралли
28 апреля 2016, 20:34
Дилер решил продать Ford Escort с помощью дрифт-ролика
42-летний автомобиль с гоночным мотором оценили в 150 тысяч евро
23 октября 2015, 13:02
Ford Escort Кена Блока снялся в первом дрифт-ролике
На гонках за рулем «Эскорта» выступит дрифтер Райан Тёрк
21 октября 2015, 10:01
Кен Блок поменял полноприводный «Мустанг» на заднеприводный «Эскорт»
Представлена новая машина для «Джимханы»
21 апреля 2014, 20:58
Седан Ford Escort стал серийным
Американцы возродили для Китая модель "Эскорт"
14 апреля 2014, 17:58
Ford подтвердил запуск в серию седана Escort
Товарный вариант «Эскорта» покажут в конце апреля в Пекине
Ford запатентовал дизайн нового "Эскорта"
Новый Ford Escort появится в 2014 году
23 октября 2013, 23:23
Новости
Ярослав Гронский
24 апреля 2013, 22:00
Ford Escort вернется в Европу
"Эскорт" окажется дешевле "Фокуса"
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