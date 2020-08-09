Ford Fusion

Материалы

Новости
Выпущен последний экземпляр седана Ford Fusion
Fusion, известный в Европе как Mondeo, отправлен на пенсию
Новости
Ford завершает производство двух моделей
Новости
Полиция США получит гибридный Ford. На электротяге он проедет 30 километров
Новости
«Форды» с мексиканского завода приспособили для доставки наркотиков в США
11 января 2016, 11:51
Ford Fusion обновился и получил 325-сильную версию с полным приводом
Создатели новинки пообещали «оставить в пыли» Toyota Camry и Honda Accord
8 сентября 2015, 10:02
Ford начал испытания «заряженного» седана
Модель Fusion получит ST-версию после рестайлинга
25 января 2012, 18:09
Новый Ford Fusion превратили в гоночную машину NASCAR
Машина выступит в высшем дивизионе серии NASCAR Sprint Cup в сезоне 2013 года
11 ноября 2008, 20:00
Новый Ford Fusion дебютирует в финале NASCAR Sprint Cup
Ford Fusion Hybrid и Ford Fusion GT выступят в роли "пейс-каров" на "Хоумстеде"
Первая
1
Последняя