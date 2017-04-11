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Ford Fusion

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Выпущен последний экземпляр седана Ford Fusion
Fusion, известный в Европе как Mondeo, отправлен на пенсию
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Ford завершает производство двух моделей
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Полиция США получит гибридный Ford. На электротяге он проедет 30 километров
Новости
«Форды» с мексиканского завода приспособили для доставки наркотиков в США
11 апреля 2017, 19:12
Ford показал эволюцию полицейских машин за 67 лет
Все автомобили «Форда» для полиции раскрыли за одну минуту
Ford Fusion стал самым дальнобойным гибридом в США
Запас хода седана Ford Fusion Energi увеличился до 982 километров
27 мая 2016, 13:14Новости
Ярослав Гронский
11 апреля 2016, 17:46
Ford начал тестировать автопилоты ночью
Систему автономного управления испытывают на базе гибрида Fusion
11 января 2016, 11:51
Ford Fusion обновился и получил 325-сильную версию с полным приводом
Создатели новинки пообещали «оставить в пыли» Toyota Camry и Honda Accord
8 сентября 2015, 10:02
Ford начал испытания «заряженного» седана
Модель Fusion получит ST-версию после рестайлинга
25 января 2012, 19:09
Новый Ford Fusion превратили в гоночную машину NASCAR
Машина выступит в высшем дивизионе серии NASCAR Sprint Cup в сезоне 2013 года
Новый глобальный
Фотографии нового седана Ford Fusion
9 января 2012, 15:45Без рубрики
Компания Ford показала новый седан Fusion
Автомобиль нового поколения будет выпускаться в бензиновой и двух гибридных версиях
9 января 2012, 13:32Новости
11 ноября 2008, 20:00
Новый Ford Fusion дебютирует в финале NASCAR Sprint Cup
Ford Fusion Hybrid и Ford Fusion GT выступят в роли "пейс-каров" на "Хоумстеде"

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