Ford Galaxy

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Geely Galaxy EX5 едет в Россию: новые подробности
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Посмотрите на краш-тест кроссовера Galaxy L7, который можно купить в России
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Видео: китайский седан Geely Galaxy не смог пройти «лосиный тест»
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Ford отправляет в отставку два минивэна
9 февраля 2021, 20:14
Минивэны Ford S-Max и Galaxy стали гибридами
Оба получили силовую установку от кроссовера Kuga Hybrid
Обновленные Ford S-Max и Galaxy научились следить за дорогой из «облака»
После рестайлинга модели получили «посвежевшую» внешность и современные технологии
7 октября 2019, 19:43
Новости
Анастасия Мельник
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