Ford Galaxy

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Geely Galaxy EX5 едет в Россию: новые подробности
Модель сертифицировали для российского рынка
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Посмотрите на краш-тест кроссовера Galaxy L7, который можно купить в России
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Видео: китайский седан Geely Galaxy не смог пройти «лосиный тест»
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Ford отправляет в отставку два минивэна
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