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Новости
Обновленный Ford Explorer полностью рассекречен
Официальная премьера внедорожника состоится на автосалоне в Пекине
Новости
Ford показал, как будет выглядеть юбилейный Explorer
Новости
Рестайлинговый Ford Explorer: новые фотографии
Новости
Обновленный Ford Explorer рассекретили снаружи и внутри
21 августа 2021, 15:15
Представлен «драйверский» заднеприводный Ford Explorer ST
Ford значительно расширил гамму внедорожников Explorer
Ford Explorer подключат к розетке
У одной из самых популярных моделей Ford в США появится электрическая версия
27 мая 2021, 12:51
Новости
Лиза Будрина
10 мая 2021, 13:13
Ford объявил об отзыве 661 тысячи внедорожников Explorer
Сервисная кампания затронет автомобили 2016-2019 годов выпуска
8 мая 2021, 10:00
Ford подготовил кроссовер Explorer к серьёзному бездорожью
Версию Timberline назвали самой проходимой за историю модели
7 апреля 2021, 16:27
С молотка пустят полицейский Ford Explorer с тараном. Он ярко-розового цвета
Техническое состояние перехватчика неизвестно
24 февраля 2021, 16:54
Ford посвятил новую версию Explorer крупнейшему техасскому ранчо
Такой внедорожник получил богатую отделку салона кожей с деревом
30 января 2021, 21:21
Ford показал семиместный кроссовер меньше и дешевле Explorer
Полноразмерный Ford Equator поступит в продажу до конца марта
5 ноября 2020, 14:27
На Ford Explorer разваливается подвеска
Проблема может затрагивать около 400 тысяч внедорожников
8 апреля 2020, 19:10
Ford добавил новому Explorer двухлитровый турбомотор
Представлен кроссовер для китайского рынка
Краш-тест помог найти самое опасное место в салоне Ford Explorer
Ford так и не решил проблему с безопасностью водителя при ДТП
10 декабря 2019, 13:58
Новости
Лиза Будрина
18 октября 2019, 11:57
Ford показал восемь спецверсий вседорожников для шоу SEMA
Премьера прототипов на базе Escape, Exlporer и Expedition состоится в ноябре
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