Ford Explorer

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Ford уволит тысячи рабочих в Европе
Еще один производитель вынужден снизить объемы европейского производства
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Ford вводит неполный рабочий день из-за кризиса перепроизводства
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Ford представил обновленный полицейский Explorer с режимами «преследования» и «слежки»
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Новый салон и автопилот по подписке: представлен обновленный Ford Explorer
25 января 2024, 17:46
Ford отзывает два миллиона кроссоверов из-за опасного дефекта
Проблема существовала с 2018 года, но к действиям компания приступила только сейчас
8 января 2024, 19:44
В России начали продавать семиместные внедорожники Ford
Модель Explorer доступна с шестью и семью посадочными местами
23 октября 2023, 6:35
Ford лишил Explorer самой экономичной версии: вот почему
«Голубой овал» избавился сразу от двух гибридных кроссоверов
15 октября 2023, 12:00
Блогеры устроили дуэль безумных вездеходов Ford Intimidator и Jeep Hammerhead
Оба автомобиля весьма серьёзно переделаны
7 октября 2023, 11:30
Сотни тысяч Ford и Lincoln получили бракованные моторы. Отремонтировать их невозможно
Агрегат EcoBoost имеет производственный дефект
14 августа 2023, 12:02
Электрический Ford Explorer задерживается на полгода
Запуск Ford Explorer на европейском рынке отложен на шесть месяцев
2 июля 2023, 23:59
Выяснилась дата выпуска самого последнего хэтчбека Ford Fiesta
47-летняя история модели подошла к концу
23 марта 2023, 12:00
Электрический Ford Explorer отправляется в кругосветку
Электрокар предстоит пилотировать путешественнице и обладательнице рекорда Гиннесса Лекси Алфорд
11 марта 2023, 11:30
Ford показал «чисто мужской» внедорожник
Автомобиль оказался лишён многого привычного оборудования
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