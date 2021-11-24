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Новости
Раскрыта линейка двигателей нового Ford Ranger
Сначала пикап появится на рынке Таиланда, следом в Австралии и азиатских странах, и только затем доберется до Европы
Новости
Новый Ford Ranger получил тюнинг от Roush Performance
Новости
Новый Ford Ranger Raptor получил двигатель V6
Новости
Ford показал в движении экстремальный пикап Ranger Raptor
24 ноября 2021, 15:51
Послушайте, как звучит мотор экстремального пикапа Ford Ranger Raptor
Кроме того, американская марка раскрыла дату дебюта модели
Новый дизель и 600 аксессуаров: Ford Ranger сменил поколение впервые за 10 лет
В самой компании новинку называют «самым интеллектуальным» Рейнджером в истории
24 ноября 2021, 12:13
Новости
Лиза Будрина
1 ноября 2021, 13:18
Ford раскрыл дату дебюта Ranger нового поколения
На скорой премьере будет представлена глобальная версия пикапа
7 октября 2021, 17:11
Ford Ranger нового поколения в легком камуфляже показали на видео
Дебют пикапа ожидается в следующем году
1 сентября 2021, 15:17
Ford воскресил пикап Ranger Splash из 90-х
Стайлинг-пакет доступен для машин с двухрядной кабиной
4 августа 2021, 11:45
Ford Ranger превратили в водородный пикап, который может добраться до Европы
Сам Ford не принимает участия в проекте
19 июля 2021, 2:22
Ford выпустил «уличную» спецверсию пикапа Ranger
Грузовичок Ranger XL Street Special Edition выйдет тиражом 300 экземпляров
3 мая 2021, 18:00
Ford выпустил Х-версию «заряженного» пикапа Ranger Raptor
Австралийское подразделение Ford показало Ranger Raptor X
23 февраля 2021, 9:09
Cамым мощным и тяговитым Ford Ranger станет гибрид
В новом поколении пикап будет электрифицирован
Ford представил самую утилитарную версию Ranger
На её основе можно построить практически любой специализированный внедорожник
23 ноября 2020, 14:11
Новости
Алексей Носаченко
14 сентября 2020, 15:30
Ford подготовил новый Ranger к тяжёлому бездорожью
Пикап получил доработанную подвеску, защиту днища и увеличенный клиренс
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