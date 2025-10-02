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Легенда хот-хэтчей Ford Focus ST закончил свою историю
На заводе Ford в немецком городе Саарлуис поставлена окончательная точка в биографии спортивной версии модели Focus
Новости
Ford прощается с последним хот-хэтчем: запущен обратный отсчет
Новости
Ford Focus отправляется в отставку, несмотря на хорошие продажи
Новости
В продаже появился спорткар на базе Lada, а в подарок к нему — Ford Focus с прицепом
30 августа 2024, 20:00
Непримечательный 23-летний Ford Focus продали дороже нового Ford Mustang
Хэтчбек готовили к знаменитому тюнинг-шоу SEMA
Забытый дилером 20 лет назад Ford Focus за бесценок пустили с молотка
«Капсульный» седан продали почти вдвое дешевле отпускной цены 2002 года
1 мая 2024, 22:22
Новости
Сергей Ильин
14 апреля 2024, 7:30
Ford показал самый совершенный хот-хэтч в истории марки: это новый Focus ST
Им стал новый Focus ST
18 февраля 2024, 23:59
В Европе взлетел спрос на Ford Focus перед неминуемой отставкой
Раскрыта дата прекращения производства бывшего бестселлера Ford
30 апреля 2023, 11:30
Видео: обновлённый Ford Focus идеально справился с «лосиным тестом»
Эксперты остались довольны поведением популярной модели
15 декабря 2022, 20:07
В России начали продавать новые Ford Focus из Китая
Новые Фокусы российские дилеры оценили в 2,4 миллиона рублей
26 сентября 2022, 15:31
Ford Focus ST получил «трековый» пакет с настраиваемой подвеской
К тому же хэтчбеку достались облегченные колеса и улучшенные тормоза
21 июля 2022, 12:06
Ford перестал принимать заказы на Focus и Fiesta
Очередь за моделями в самых ходовых комплектациях растянулась до года
22 июня 2022, 19:17
Ford Focus снимут с производства
Сборка автомобилей семейства Focus на немецком заводе в Саарлуи прекратится в 2025 году
Ford выпустил «заряженный» седан Focus S Edition
Спецверсия «бюджетника» Ford отличилась декором и мощным турбомотором
14 июня 2022, 1:01
Новости
Сергей Ильин
6 июня 2022, 11:35
Ford сократит объемы производства Focus и его «заряженной» версии ST
На европейском заводе марки не хватает деталей для выпуска машин
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