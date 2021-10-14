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Новости
Из-за дефицита электроники Ford Focus лишился топовой медиасистемы
Компания перестала принимать заказы на машины с комплексом Sync 4 и с дисплеем диагональю 13,2 дюйма
Новости
20-летний гоночный Ford Focus знаменитого гонщика пустят с молотка за 40 миллионов рублей
Новости
Ford Focus ждет очередное обновление и смена турбомотора
Новости
Ford может возродить электрический Focus
14 октября 2021, 19:02
Ford представил обновлённый Focus
Рестайлинговая модель получила измененный дизайн, переработанный интерьер и новую трансмиссию
Водителя старого Ford Focus задержали за перевозку Peugeot на крыше
Ford избавили от ноши с помощью эвакуатора
13 мая 2021, 18:41
Новости
Мария Руцкая
12 марта 2021, 14:38
Ford Focus c V8 и задним приводом выставили на продажу
Под капотом хэтчбека стоит пятилитровый двигатель от «Мустанга»
9 января 2021, 20:20
Новый пикап Ford на базе Focus сфотографировали на конвейере
Лёгкий грузовичок Maverick почти лишился камуфляжа
12 декабря 2020, 14:28
Дрэг-гонка: новая Octavia RS против Ford Focus ST и Volkswagen Golf GTI
Переднеприводные пятидверки посоревновались на прямой
12 сентября 2020, 21:45
Видео: Hyundai i30 N, Ford Focus ST и Honda Civic Type R сразились в дрэге
Хот-хэтчи с ручными коробками передач посоревновались на прямой
9 июля 2020, 13:54
Водителю Ford Focus пришёл штраф за скорость 703 километра в час
В одном из итальянских городов дорожная камера зафиксировала превышение допустимой скорости в 10 раз
24 июня 2020, 23:23
Ford начал продажи очень экономичного Focus
Семейство Ford Focus четвёртого поколения пополнилось умеренным гибридом
25 мая 2020, 19:09
В России Ford Focus превратили в спорткар без дверей, стекол и крыши
Тюнингом «Фокуса» занималось ателье из Санкт-Петербурга
У Ford Focus ST не будет полноприводной версии
Но в следующем поколении модель станет гибридной
24 мая 2020, 12:00
Новости
Александр Пономарёв
14 мая 2020, 15:59
Появились фотографии обновленного Ford Focus
Снимки автомобиля опубликовало китайское сертификационное ведомство
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