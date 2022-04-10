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Новости
Старый Shelby GT500 с автографом Шелби выставили на продажу
Владелец уникального спорткара решил расстаться с автомобилем
Новости
Микроавтобусы Ford, Volkswagen и Mercedes-Benz устроили перетягивание каната
Новости
Спецверсию Ford GT посвятили знаменитой тройной победе в «Ле-Мане»
Новости
Ford улучшит «режима краба»: машины смогут разворачиваться на месте
6 апреля, 15:56
Электрический пикап Ford стал пейс-каром NASCAR
В прошлом году им был Mustang Mach-E
Внедорожники Ford «упростят», лишив штатной навигации
Оснащение урежут из-за глобальной нехватки полупроводников
6 апреля, 15:49
Новости
Мария Руцкая
6 апреля, 12:06
Volkswagen и Tesla выбыли из списка самых влиятельных компаний по версии Time
В 2022 году в список попали только три автопроизводителя
5 апреля, 20:05
Ford Bronco пролетел 30 метров над песчаными дюнами
Приземление внедорожника получилось довольно жестким
4 апреля, 13:11
Сотни тысяч Ford отзывают из-за двух опасных дефектов
Уже сообщалось о нескольких инцидентах, связанных с выявленными проблемами
4 апреля, 1:01
Европейский Ford Mondeo отправлен в отставку без преемника
Производство седанов четвёртого поколения завершилось в соответствии с планом
31 марта, 16:02
Видео: Ford Bronco пролетел 13 метров, прыгнув с трамплина
За рулем внедорожника находился звезда мотофристайла с трагичной судьбой
31 марта, 12:02
Ford разрабатывает светофор, всегда «зеленый» для экстренных служб
Компания проводит испытания «умных» светофоров в немецком Ахене
29 марта, 14:29
Ford F-150 получил «простенькую» внедорожную версию
Продажи пикапа, названного «гремучей змеей», начнутся осенью
Rivian R1T с гружёным прицепом смог выиграть дрэг-гонку у Ford F-150 Raptor
Но Ram 1500 TRX оказался недосягаем, хотя и в неравных для пикапов условиях
27 марта, 21:00
Новости
Александр Пономарёв
26 марта, 13:00
Кид Рок выставил на продажу свой Ford GT
Помимо звёздного владельца, автомобиль отличается максимальной комплектацией
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