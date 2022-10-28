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Ford отправляет в отставку два минивэна
Ford Galaxy и S-Max снимают с производства
Новости
Минивэны Ford S-Max и Galaxy стали гибридами
Новости
Обновленные Ford S-Max и Galaxy научились следить за дорогой из «облака»
Новости
«Форду» S-Max добавили спортивную внешность и жесткую подвеску
15 сентября 2014, 13:23
"Форд" показал S-Max второго поколения
Ford S-Max сделали похожим на обновленный "Фокус"
Ford научит автомобили следить за здоровьем пассажиров
Прототип S-Max следующего поколения научился измерять пульс и уровень глюкозы
28 августа 2013, 16:43
Новости
Ефим Репин
17 августа 2012, 15:50
Ford лишит новые минивэны центральных стоек
Модели будут оснащаться дверями в стиле компактвэна B-Max
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