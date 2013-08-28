S-Max

Ford S-Max

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Минивэны Ford S-Max и Galaxy стали гибридами
Оба получили силовую установку от кроссовера Kuga Hybrid
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Обновленные Ford S-Max и Galaxy научились следить за дорогой из «облака»
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«Форду» S-Max добавили спортивную внешность и жесткую подвеску
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"Форд" показал S-Max второго поколения
28 августа 2013, 17:43
Ford научит автомобили следить за здоровьем пассажиров
Прототип S-Max следующего поколения научился измерять пульс и уровень глюкозы
Ford лишит новые минивэны центральных стоек
Модели будут оснащаться дверями в стиле компактвэна B-Max
17 августа 2012, 16:50Новости

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