Ford Mustang

Фестиваль «ПроДвижение» собрал 270 тысяч автолюбителей на ВДНХ

Традиция показывать достижения отечественного автопрома на ВДНХ, идущая из далёкого 1939 года, в наши дни возрождается с новой силой

12 августа 2025, 13:39 Новости