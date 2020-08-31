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Honda Crosstour
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Новости
Honda Crosstour попытались превратить в Lamborghini Urus. Получилось не очень
Работа проведена весьма топорно: листы металла просто прикрепили к кузову Crosstour
Новости
Honda откажется от модели Crosstour
Новости
Honda оставит Россию без кроссовера Crosstour
Новости
В России появилась доступная версия Honda Crosstour
18 апреля 2013, 23:07
Обновленный Honda Crosstour обзаведется в России бюджетной версией
Кроссовер получит модификацию с передним приводом
Кроссовер Honda Crosstour впервые обновился
У модели изменился дизайн экстерьера и обновился салон
15 ноября 2012, 22:51
Новости
Ефим Репин
5 апреля 2012, 17:58
Кроссовер Honda Crosstour готовится к первому рестайлингу
Японский производитель слегка изменит внешность модели
Кроссовер Honda Crosstour получил четырехцилиндровый мотор
Автомобиль оснастили 2,4-литровым агрегатом мощностью 195 лошданиых сил
22 декабря 2011, 18:31
Новости
Пробный шар
Первое знакомство с кроссовером Honda Crosstour
23 марта 2011, 17:38
Тест-драйв
Петр Баканов
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