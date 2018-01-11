Honda Insight

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Honda раскрыла подробности о возрожденной модели Insight
Прототип Insight дебютирует на моторшоу в Детройте
Новости
Honda воскресит гибрид Insight, который теперь станет седаном
Новости
Honda откажется от гибрида Insight и электрокара Fit
Новости
Honda прекратит продажи гибридов CR-Z и Insight в Европе
2 сентября 2011, 16:19
Компания Honda обновила гибрид Insight
Компания Honda распространила фотографии обновленного гибрида Insight
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