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Новости
В российской линейке Honda осталась только одна модель
В 2022 году легковушки японского бренда покинут Россию
Новости
В России третий раз за год подорожали автомобили Honda
Новости
Линейка Honda в России сократится до одной модели
Новости
Honda Pilot стал очень черным
28 марта 2019, 17:24
В России начались продажи обновленного Honda Pilot
Восьмиместный кроссовер стоит от 3 214 900 рублей
Обновленный Honda Pilot для России почти не изменился, но подорожал
Цены на кроссовер после рестайлинга выросли на 90 тысяч рублей
27 февраля 2019, 15:50
Новости
Алексей Носаченко
15 февраля 2019, 12:57
Honda анонсировала появление в России обновленного «Пилота»
Продажи рестайлингового восьмиместного кроссовера начнутся весной
18 декабря 2018, 13:33
Стали известны сроки появления в России обновленного Honda Pilot
Восьмиместный кроссовер получит новую внешность и оснащение
17 июля 2018, 12:59
Появились подробности об обновленном Honda Pilot
Вседорожник получил обновленную внешность и расширенный набор стандартного оборудования
29 июня 2018, 10:48
Honda обновила вседорожники Pilot и HR-V
Моделям поменяли внешность и расширили оснащение
7 августа 2017, 14:55
Honda Pilot обзавелась в России «Яндекс.Навигатором»
На российском рынке начались продажи обновленного вседорожника
16 мая 2017, 14:26
Медведь забрался в «Хонду», закрыл дверь и побибикал
Животное самостоятельно открыло припаркованную машину
21 апреля 2017, 12:34
Honda сделает «укороченный» Pilot
Кроссовер получит младшего брата в следующем году
Honda Pilot
Прежде чем уйти с российского рынка, «Хонда» выкатила новый Pilot
25 ноября 2015, 14:19
Тест-драйв
Алексей Жутиков
Honda Pilot
Фотографии с тест-драйва Honda Pilot
25 ноября 2015, 14:18
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