Honda Pilot

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Honda отозвала 1,3 миллиона автомобилей из-за неработающих камер
Кампания затронула три модели разных лет выпуска
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Стартовало производство нового флагманского кроссовера Honda
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Представлен новый Honda Pilot
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Внедорожный Honda Pilot TrailSport: новые подробности
18 ноября 2021, 14:31
В российской линейке Honda осталась только одна модель
В 2022 году легковушки японского бренда покинут Россию
14 июля 2021, 19:33
В России третий раз за год подорожали автомобили Honda
Ценники выросли на 100-415 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации
15 ноября 2019, 15:41
Линейка Honda в России сократится до одной модели
Внедорожник Pilot в обозримом будущем покинет рынок, останется только кроссовер CR-V
29 июля 2019, 19:05
Honda Pilot стал очень черным
У кроссовера появилась новая топовая версия
28 марта 2019, 17:24
В России начались продажи обновленного Honda Pilot
Восьмиместный кроссовер стоит от 3 214 900 рублей
27 февраля 2019, 15:50
Обновленный Honda Pilot для России почти не изменился, но подорожал
Цены на кроссовер после рестайлинга выросли на 90 тысяч рублей
18 декабря 2018, 13:33
Стали известны сроки появления в России обновленного Honda Pilot
Восьмиместный кроссовер получит новую внешность и оснащение
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