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Honda отозвала 1,3 миллиона автомобилей из-за неработающих камер
Кампания затронула три модели разных лет выпуска
Новости
Стартовало производство нового флагманского кроссовера Honda
Новости
Представлен новый Honda Pilot
Новости
Внедорожный Honda Pilot TrailSport: новые подробности
14 сентября 2022, 17:38
Honda раскрыла внешность нового Pilot
Кроссовер дебютирует осенью и получит «внедорожную» версию TrailSport
Новый Honda Pilot получит внедорожную версию TrailSport
Такой Pilot станет «самым прочным и мощным внедорожником Honda», обещает тизер
10 августа 2022, 10:23
Новости
Мария Руцкая
13 мая 2022, 13:52
Появились шпионские фотографии Honda Pilot нового поколения
Закамуфлированный внедорожник заметили на заправке в Огайо
18 ноября 2021, 14:31
В российской линейке Honda осталась только одна модель
В 2022 году легковушки японского бренда покинут Россию
14 июля 2021, 19:33
В России третий раз за год подорожали автомобили Honda
Ценники выросли на 100-415 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации
15 ноября 2019, 15:41
Линейка Honda в России сократится до одной модели
Внедорожник Pilot в обозримом будущем покинет рынок, останется только кроссовер CR-V
29 июля 2019, 19:05
Honda Pilot стал очень черным
У кроссовера появилась новая топовая версия
28 марта 2019, 17:24
В России начались продажи обновленного Honda Pilot
Восьмиместный кроссовер стоит от 3 214 900 рублей
27 февраля 2019, 15:50
Обновленный Honda Pilot для России почти не изменился, но подорожал
Цены на кроссовер после рестайлинга выросли на 90 тысяч рублей
Honda анонсировала появление в России обновленного «Пилота»
Продажи рестайлингового восьмиместного кроссовера начнутся весной
15 февраля 2019, 12:57
Новости
Алексей Носаченко
18 декабря 2018, 13:33
Стали известны сроки появления в России обновленного Honda Pilot
Восьмиместный кроссовер получит новую внешность и оснащение
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