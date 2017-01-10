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Новости
Honda завершит производство трех моделей
Под нож попадут седаны Clarity и Legend, а также минивэн Odyssey
Новости
Минивэн Honda Odyssey обновился и стал технологичнее
Новости
Honda выпустила спецверсию к 25-летию минивэна Odyssey
Селектор
Невиданное оснащение
10 января 2017, 12:46
«Хонда» добавила минивэну Odyssey систему наблюдения за пассажирами
В Детройте представили минивэн нового поколения
«Хонда» показала силуэт минивэна Odyssey нового поколения
Honda Odyssey пятого поколения представят на моторшоу в Детройте
20 декабря 2016, 10:40
Новости
Александр Мирошкин
5 февраля 2016, 14:20
Минивэн Honda Odyssey стал гибридом
Продажи новой версии минивэна стартовали в Японии
25 декабря 2015, 14:28
Honda запатентовала дизайн нового минивэна
В интернет попали патентные снимки Honda Odyssey следующего поколения
17 марта 2014, 17:38
Honda отзовет почти 900 тысяч минивэнов Odyssey
Минивэны Odyssey отправятся на сервис из-за угрозы возгорания
29 августа 2013, 19:59
Минивэн Honda Odyssey получил высшую оценку за краш-тест
"Одиссея" стала первым минивэном с высшей оценкой за удар с 25-процентным перекрытием
Honda поедет в "Гонке к облакам" на минивэне
Модель Odyssey для соревнования оснастили 539-сильным мотором V6
7 июня 2013, 19:46
Новости
Ефим Репин
27 марта 2013, 17:49
"Хонда" оснастила минивэн Odyssey пылесосом
Обновленная модель получила иную внешность и расширенные комплектации
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