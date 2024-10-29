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Новости
Honda Odyssey нового поколения выходит на российский рынок: цены
Гибридные японские минивэны поставляют в Россию из Китая
Новости
Honda обновила минивэн Odyssey: что изменилось
Новости
Honda вынуждена приостановить продажи Odyssey, и вот почему
Новости
Honda отозвала 1,3 миллиона автомобилей из-за неработающих камер
10 июня 2023, 19:00
Видео: классический пикап Datsun и минивэн Honda свели в гонке по прямой
Оба дуэлянта подготовлены к дрэг-рейсингу
Официально: Honda начнет продавать в Японии машины китайской сборки
В Стране восходящего солнца предложат импортные минивэны Odyssey
9 апреля 2023, 22:44
Новости
Сергей Ильин
17 января 2023, 21:01
В России начали продавать новый минивэн Honda Odyssey
Дилеры предлагают купить минивэн Honda за 5,5 миллиона рублей
19 декабря 2022, 7:33
Honda намерена импортировать автомобили из Китая в Японию
JDM нового времени станут машины китайского производства
19 ноября 2022, 23:45
Представлен сверхроскошный четырёхместный минивэн Honda
Топ-версия для VIP-персон отличилась оснащением и ценой
16 июня 2021, 13:27
Honda завершит производство трех моделей
Под нож попадут седаны Clarity и Legend, а также минивэн Odyssey
5 октября 2020, 2:02
Минивэн Honda Odyssey обновился и стал технологичнее
Трёхрядный однообъёмник Honda пережил рестайлинг в Японии
14 августа 2019, 12:59
Honda выпустила спецверсию к 25-летию минивэна Odyssey
Юбилейная Odyssey отличается аксессуарами и безальтернативным 10-ступенчатым «автоматом»
Невиданное оснащение
Инструменты, ружье, пылесос и другие необычные вещи, которые идут в комплекте с машиной
25 февраля 2017, 15:56
Селектор
Михаил Николаенко
«Хонда» добавила минивэну Odyssey систему наблюдения за пассажирами
В Детройте представили минивэн нового поколения
10 января 2017, 12:46
Новости
Михаил Николаенко
20 декабря 2016, 10:40
«Хонда» показала силуэт минивэна Odyssey нового поколения
Honda Odyssey пятого поколения представят на моторшоу в Детройте
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