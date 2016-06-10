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Honda CR-Z
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Компания Honda представила прощальную версию гибрида CR-Z
Гибридное купе снимут с конвейера из-за низкой популярности
Новости
Honda выпустит электрический спорткар
Новости
«Хонда» обновила гибрид CR-Z
Новости
"Хонда" добавила гибриду CR-Z механический нагнетатель
1 октября 2012, 19:45
Ателье Mugen построило "заряженный" гибрид Honda CR-Z
Хэтчбек получил более мощную силовую установку
Обновленный гибрид Honda CR-Z стал мощнее
Хэтчбек дебютировал раньше срока на моторшоу в Джакарте
21 сентября 2012, 19:20
Новости
14 сентября 2012, 17:59
"Хонда" обновила гибрид CR-Z
Модель получила более мощную силовую установку
7 сентября 2012, 18:52
"Хонда" намекнула на новый вариант гибрида CR-Z
Японцы показали тизеры Парижской премьеры
Honda решилась на выпуск "заряженного" гибрида
Ателье Mugen подготовило 175-сильный вариант хэтчбека CR-Z
29 ноября 2011, 18:58
Новости
Редакция «Мотора»
18 мая 2011, 17:24
Гибрид Honda CR-Z наделили динамикой "заряженного" хэтчбека Civic Type-R
Ателье Mugen подготовило форсированный вариант хэтчбека Honda CR-Z
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