Honda CR-Z

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Компания Honda представила прощальную версию гибрида CR-Z
Гибридное купе снимут с конвейера из-за низкой популярности
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Honda выпустит электрический спорткар
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«Хонда» обновила гибрид CR-Z
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"Хонда" добавила гибриду CR-Z механический нагнетатель
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