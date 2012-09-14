CR-Z

Honda CR-Z

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Компания Honda представила прощальную версию гибрида CR-Z
Гибридное купе снимут с конвейера из-за низкой популярности
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Honda выпустит электрический спорткар
Новости
«Хонда» обновила гибрид CR-Z
Новости
Обновленный гибрид Honda CR-Z стал мощнее
14 сентября 2012, 18:59
"Хонда" обновила гибрид CR-Z
Модель получила более мощную силовую установку
"Хонда" намекнула на новый вариант гибрида CR-Z
Японцы показали тизеры Парижской премьеры
7 сентября 2012, 19:52Новости

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