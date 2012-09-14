Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
CR-Z
Honda CR-Z
Все модели
Accord
Advanced Cruiser-X
B
BR-V
CR-U
CR-V
CR-Z
City
Civic
Concept C
Crider
Crosstour
EV-Ster
FCEV
FCV
FCX Clarity
Fit
Gear
HR-V
Honda e
Insight
Jazz
Legend
M
Mean Mower
Micro Commuter
Mobilio
NSX
Odyssey
Passport
Pilot
Prologue
Ridgeline
S2000
S660
Small Sports EV
Urban
Urban SUV
Vezel
Vision XS-1
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Компания Honda представила прощальную версию гибрида CR-Z
Гибридное купе снимут с конвейера из-за низкой популярности
Новости
Honda выпустит электрический спорткар
Новости
«Хонда» обновила гибрид CR-Z
Новости
Обновленный гибрид Honda CR-Z стал мощнее
14 сентября 2012, 18:59
"Хонда" обновила гибрид CR-Z
Модель получила более мощную силовую установку
"Хонда" намекнула на новый вариант гибрида CR-Z
Японцы показали тизеры Парижской премьеры
7 сентября 2012, 19:52
Новости
× Отключить рекламу
Новости партнёров