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Новости
Видео: 36-летний Honda Accord с пробегом 600 000 километров разогнали до максимальной скорости
Машину третьего поколения вывели на немецкий автобан
Новости
Видео: самая мощная Toyota Camry против двух «заряженных» Honda
Новости
Honda Accord слегка обновился и стал технологичнее
Новости
Камеры Tesla засняли полицейскую погоню
9 января 2019, 14:12
В Индии сделали из Honda Accord реплику Lamborghini Aventador. Почти получилось
Компания Executive Modcar Trendz построила реплику суперкара из старого седана
Honda решила научить американцев ездить на «механике»
Компания выпустила обучающий ролик для покупателей машин с МКП
23 апреля 2018, 11:27
Новости
Ефим Репин
10 апреля 2018, 10:02
Четыре новые «Хонды» лишились колес на парковке дилера
Неизвестные проникли на стоянку дилера и вынесли восемь пар колес
22 февраля 2018, 10:53
Cтарый Honda Accord с мотором Tesla разогнался до «сотни» за 2,7 секунды
Автомобиль оснащен 543-сильным электромотором и блоком аккумуляторов от Chevrolet Volt
15 января 2018, 17:16
В США выбрали лучшие автомобили года
Объявлены победители конкурса «Североамериканский легковой автомобиль и вседорожник года»
3 ноября 2017, 14:21
Самодельный рекламный ролик увеличил цену старой «Хонды» в 40 раз
Цена автомобиля выросла до 20 000 долларов
8 августа 2017, 14:12
Honda не будет возвращать в Россию Accord и Civic
Компания опровергла информацию о выводе на рынок легковых моделей
7 августа 2017, 19:17
Honda вернет в Россию Accord и Civic
В компании ожидают увеличения продаж автомобилей в РФ в ближайшие годы
Новый «Аккорд»
5 фактов, которые вы должны знать о новом Honda Accord
17 июля 2017, 11:28
Лаборатория
Honda представила новый Accord с очень покатой крышей
Десятый «Аккорд» стал крупнее, ниже и теперь выглядит как купе
14 июля 2017, 18:39
Новости
Ефим Репин
23 июня 2017, 10:39
Honda задумалась о возвращении Accord и Civic в Россию
Расширение линейки Honda в РФ будет зависеть от ситуации на рынке
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