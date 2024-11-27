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Новости
В Россию едет юбилейный Honda Vezel 2025 модельного года: известна цена
Кроссовер, который будут поставлять на российский рынок из Китая, получил ряд улучшений
Новости
Uber предоставил водителям пожароопасные машины
Новости
Honda вернет в Европу кроссовер HR-V
Новости
Honda вернет на рынок кроссовер с именем HR-V
17 января 2014, 19:38
Из самого маленького кроссовера Honda сделают модель для Acura
Компактный кроссовер Acura построят на базе Honda Vezel
Ателье Mugen подготовило спорт-пакет для кроссовера Honda Vezel
Вседорожник получил агрессивный обвес кузова и спортивную подвеску
20 декабря 2013, 21:40
Новости
Ярослав Гронский
16 декабря 2013, 21:07
Honda сделает конкурента Nissan Juke спортивнее
В Сети опубликованы фотографии кроссовера Honda Vezel со спорт-пакетом Mugen
20 ноября 2013, 19:26
В модельном ряду Honda появился конкурент Nissan Juke
Автопроизводитель представил серийную версию концепта Urban SUV
"Хонда" выбрала название для самого маленького кроссовера
Серийная версия прототипа Urban SUV дебютирует на автосалоне в Токио
19 ноября 2013, 17:00
Новости
Александр Мирошкин
14 января 2013, 19:07
"Хонда" привезла в Детройт маленький кроссовер
Компания показала прототип конкурента Nissan Juke
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