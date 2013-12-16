Vezel

Honda Vezel

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Uber предоставил водителям пожароопасные машины
Компания сдавала в лизинг автомобили, которые подлежали отзыву
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Honda вернет на рынок кроссовер с именем HR-V
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Из самого маленького кроссовера Honda сделают модель для Acura
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Ателье Mugen подготовило спорт-пакет для кроссовера Honda Vezel
16 декабря 2013, 22:07
Honda сделает конкурента Nissan Juke спортивнее
В Сети опубликованы фотографии кроссовера Honda Vezel со спорт-пакетом Mugen
В модельном ряду Honda появился конкурент Nissan Juke
Автопроизводитель представил серийную версию концепта Urban SUV
20 ноября 2013, 20:26Новости
Александр Мирошкин

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