Ridgeline

Honda Ridgeline

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Пикап Honda Ridgeline получил новое лицо
Модель поменяла внешность, но не технику
Новости
Пикап Honda Ridgeline получил новую трансмиссию
Новости
Гоночный пикап Honda едва не столкнулся с автомобилем зрителя
Новости
Honda превратит пикап Ridgeline в «экспедиционник»
11 января 2016, 14:14
В грузовую платформу пикапа Honda Ridgeline встроили динамики
Модель сохранила уникальную дверь и встроенный в грузовой отсек багажник
«Хонда» показала тизер пикапа Ridgeline нового поколения
Новинку представят в январе на Детройтском автосалоне
21 декабря 2015, 13:20Новости
Денис Гусев
13 февраля 2015, 14:19
Honda показала дизайн пикапа Ridgeline нового поколения
Пикап построят на базе внедорожника Honda Pilot
11 декабря 2013, 22:11
"Хонда" показала силуэт нового пикапа
Японский производитель намекнул на модель Ridgeline следующего поколения

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