Honda Ridgeline

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20 лет пикапу Honda Ridgeline
Как растереть в пыль традиции и построить автомобиль вне рамок и канонов? Спросите «Хонду»!
Новости
Honda добавила пикапу Ridgeline заводскую внедорожную версию
Новости
Чемпион IndyCar испытал пикап Honda с мотором болида
Новости
Honda скоро выпустит «внедорожный» пикап
8 октября 2020, 10:50
Пикап Honda Ridgeline получил новое лицо
Модель поменяла внешность, но не технику
13 декабря 2019, 10:22
Пикап Honda Ridgeline получил новую трансмиссию
Honda выпустила обновлённую версию пикапа второго поколения
19 ноября 2018, 10:33
Гоночный пикап Honda едва не столкнулся с автомобилем зрителя
За рулем Ridgeline Baja Race Truck находился пилот Александр Росси
26 октября 2018, 13:33
Honda превратит пикап Ridgeline в «экспедиционник»
Проект пикапа для путешествий дебютирует на шоу SEMA
11 января 2016, 14:14
В грузовую платформу пикапа Honda Ridgeline встроили динамики
Модель сохранила уникальную дверь и встроенный в грузовой отсек багажник
21 декабря 2015, 13:20
«Хонда» показала тизер пикапа Ridgeline нового поколения
Новинку представят в январе на Детройтском автосалоне
11 декабря 2013, 21:11
"Хонда" показала силуэт нового пикапа
Японский производитель намекнул на модель Ridgeline следующего поколения
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