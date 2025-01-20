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20 лет пикапу Honda Ridgeline
Как растереть в пыль традиции и построить автомобиль вне рамок и канонов? Спросите «Хонду»!
Новости
Honda добавила пикапу Ridgeline заводскую внедорожную версию
Новости
Чемпион IndyCar испытал пикап Honda с мотором болида
Новости
Honda скоро выпустит «внедорожный» пикап
18 декабря 2022, 14:00
Посмотрите на заезды пикапа Honda с мотором болида IndyCar
Проект команды Hoonigan действительно вышел на трассу
Владельцы пикапов Honda жалобами добились отзывной кампании
Нарекания вызвала камера на Honda Ridgeline, которая переставала работать, когда истекал гарантийный срок
30 ноября 2022, 12:33
Новости
Лиза Будрина
6 ноября 2022, 18:30
Honda показала пикап Ridgeline с двигателем болида IndyCar
Необычный проект реализовала команда Hoonigan
8 октября 2020, 10:50
Пикап Honda Ridgeline получил новое лицо
Модель поменяла внешность, но не технику
13 декабря 2019, 10:22
Пикап Honda Ridgeline получил новую трансмиссию
Honda выпустила обновлённую версию пикапа второго поколения
19 ноября 2018, 10:33
Гоночный пикап Honda едва не столкнулся с автомобилем зрителя
За рулем Ridgeline Baja Race Truck находился пилот Александр Росси
26 октября 2018, 13:33
Honda превратит пикап Ridgeline в «экспедиционник»
Проект пикапа для путешествий дебютирует на шоу SEMA
11 января 2016, 14:14
В грузовую платформу пикапа Honda Ridgeline встроили динамики
Модель сохранила уникальную дверь и встроенный в грузовой отсек багажник
21 декабря 2015, 13:20
«Хонда» показала тизер пикапа Ridgeline нового поколения
Новинку представят в январе на Детройтском автосалоне
Honda показала дизайн пикапа Ridgeline нового поколения
Пикап построят на базе внедорожника Honda Pilot
13 февраля 2015, 14:19
Новости
Ярослав Гронский
11 декабря 2013, 21:11
"Хонда" показала силуэт нового пикапа
Японский производитель намекнул на модель Ridgeline следующего поколения
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