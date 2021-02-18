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Honda сделала второй новый HR-V с совершенной другой внешностью
Кроссовер для Америки отличается дизайном и техникой
Новости
Кроссовер Honda HR-V обзавелся турбомотором
Новости
Для американцев готовят другой Honda HR-V
Новости
Honda HR-V нового поколения добрался до Европы
18 февраля 2021, 10:38
Представлен кроссовер Honda HR-V нового поколения
У европейских дилеров модель появится ближе к концу 2021 года
Дизайн нового Honda HR-V раскрыли за считанные дни до премьеры
В Сети появились патентные изображения кроссовера
10 февраля 2021, 17:39
Новости
Лиза Будрина
1 февраля 2021, 15:24
Honda показала детали салона нового HR-V
Субкомпактный кроссовер дебютирует 18 февраля
18 января 2021, 11:19
Honda показала первые изображения нового HR-V
Субкомпактный кроссовер получит гибридную установку e:HEV
29 ноября 2018, 16:20
Honda раскрыла «спортивный» кроссовер HR-V с турбомотором
Модель получила 1,5-литровый мотор от Civic
12 сентября 2018, 9:45
Первые изображения электрокроссовера Honda
Honda скоро представит электрический кроссовер на базе модели HR-V
13 августа 2018, 14:49
Кроссоверу Honda HR-V освежили внешность и добавили турбомотор
Версию с турбированным агрегатом начнут продавать в следующем году
23 января 2018, 12:01
Появились первые фотографии обновленного кроссовера Honda HR-V
Внешний вид модели приведут к общей стилистике марки
30 сентября 2016, 16:44
Honda Jazz и HR-V получат трехцилиндровый мотор
Моторную гамму пополнит наддувный двигатель объемом один литр
Японский кроссворд
Фотографии кроссовера Honda HR-V для Европы
18 февраля 2015, 19:17
Без рубрики
18 февраля 2015, 17:37
«Хонда» рассказала о кроссовере HR-V для Европы
Продажи компактного вседорожника стартуют летом
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