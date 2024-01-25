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Владельцы Honda HR-V жалуются на трескающиеся на холоде стекла
Но японская марка не спешит объявлять отзывную кампанию
Новости
Honda показала еще одну разновидность кроссовера на базе Civic
Новости
Чемпион Формулы-1 протестировал Honda HR-V
Новости
Honda анонсировала концепты для шоу в Токио
17 ноября 2022, 21:13
В Россию привезли кроссоверы Honda за 2 миллиона рублей
Автомобили приобрели на аукционах в Японии и доставили в страну через Владивосток
Представлен новый бюджетный кроссовер Honda XR-V
Компакт Honda представляет собой альтер-эго модели HR-V
31 июля 2022, 15:15
Новости
Сергей Ильин
5 июня 2022, 21:21
Для новой Honda HR-V подтвержден «атмосферник» и полный привод
Бюджетный кроссовер Honda станет прожорливее, сменив поколение
4 апреля 2022, 17:23
Honda сделала второй новый HR-V с совершенной другой внешностью
Кроссовер для Америки отличается дизайном и техникой
24 марта 2022, 13:24
Кроссовер Honda HR-V обзавелся турбомотором
Правда, пока продавать такую версию будут только на рынке Индонезии
14 января 2022, 11:08
Для американцев готовят другой Honda HR-V
Модель для рынка США будет отличаться от той, которая уже продается в Европе и Японии
12 октября 2021, 11:31
Honda HR-V нового поколения добрался до Европы
Кроссовер предлагают в трех комплектациях и с безальтернативной гибридной установкой
18 февраля 2021, 10:38
Представлен кроссовер Honda HR-V нового поколения
У европейских дилеров модель появится ближе к концу 2021 года
10 февраля 2021, 17:39
Дизайн нового Honda HR-V раскрыли за считанные дни до премьеры
В Сети появились патентные изображения кроссовера
Honda показала детали салона нового HR-V
Субкомпактный кроссовер дебютирует 18 февраля
1 февраля 2021, 15:24
Новости
Мария Руцкая
18 января 2021, 11:19
Honda показала первые изображения нового HR-V
Субкомпактный кроссовер получит гибридную установку e:HEV
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