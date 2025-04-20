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Обновленный Honda Fit/Jazz раскрыт до премьеры: у него странный дизайн
Малолитражку ждёт радикальный апгрейд без перемен по технике
Новости
Малолитражка Honda Fit обновилась и обрела спортверсию RS
Новости
Honda представила новый Jazz
Новости
Honda показала первое изображение нового Jazz
29 марта 2019, 10:59
Новый Honda Jazz будет только гибридным
Премьера модели четвертого поколения состоится осенью этого года
Рестайлинг добавил «Хонде» Jazz «динамичности» и 130-сильный мотор
Компания опубликовала фотографии обновленного компактвэна
14 августа 2017, 13:09
Новости
Ефим Репин
30 сентября 2016, 16:44
Honda Jazz и HR-V получат трехцилиндровый мотор
Моторную гамму пополнит наддувный двигатель объемом один литр
25 февраля 2015, 16:12
Honda показала серийный Jazz нового поколения
Новый "Джаз" появится в Европе летом
17 сентября 2014, 16:20
«Хонда» раскрыла прототип нового Jazz для Европы
Публичная премьера новинки пройдет на Парижском автосалоне
26 августа 2013, 20:02
"Хонда" освежила внешность универсала Fit Shuttle
Обновленный универсал Honda Fit получил иной дизайн передка
19 июля 2013, 20:14
"Хонда" официально показала новый Jazz
Компания Honda рассекретила версию "Джаза" для японского рынка
8 августа 2012, 20:46
Новый Honda Jazz станет кроссовером
Компания расширит гамму модификаций модели следующего поколения
Концерт окончен
Длительный тест Honda Jazz: четвертая неделя
29 сентября 2011, 15:16
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Есть мнение
Длительный тест Honda Jazz: третья неделя
19 сентября 2011, 15:53
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
5 сентября 2011, 15:56
Компания Honda отозвала миллион автомобилей
В "Хондах" обнаружились неисправные стеклоподъемники
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