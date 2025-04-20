Honda Jazz

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Обновленный Honda Fit/Jazz раскрыт до премьеры: у него странный дизайн
Малолитражку ждёт радикальный апгрейд без перемен по технике
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Малолитражка Honda Fit обновилась и обрела спортверсию RS
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Honda представила новый Jazz
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Honda показала первое изображение нового Jazz
25 февраля 2015, 16:12
Honda показала серийный Jazz нового поколения
Новый "Джаз" появится в Европе летом
17 сентября 2014, 16:20
«Хонда» раскрыла прототип нового Jazz для Европы
Публичная премьера новинки пройдет на Парижском автосалоне
26 августа 2013, 20:02
"Хонда" освежила внешность универсала Fit Shuttle
Обновленный универсал Honda Fit получил иной дизайн передка
19 июля 2013, 20:14
"Хонда" официально показала новый Jazz
Компания Honda рассекретила версию "Джаза" для японского рынка
8 августа 2012, 20:46
Новый Honda Jazz станет кроссовером
Компания расширит гамму модификаций модели следующего поколения
Концерт окончен
Длительный тест Honda Jazz: четвертая неделя
29 сентября 2011, 15:16Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Дмитрий Кротов
5 сентября 2011, 15:56
Компания Honda отозвала миллион автомобилей
В "Хондах" обнаружились неисправные стеклоподъемники
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