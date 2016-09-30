Jazz

Honda Jazz

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Honda представила новый Jazz
Стандартно хэтчбек оснащается гибридной установкой с двумя электромоторами
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Honda показала первое изображение нового Jazz
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Новый Honda Jazz будет только гибридным
Новости
Рестайлинг добавил «Хонде» Jazz «динамичности» и 130-сильный мотор
30 сентября 2016, 16:44
Honda Jazz и HR-V получат трехцилиндровый мотор
Моторную гамму пополнит наддувный двигатель объемом один литр
Honda показала серийный Jazz нового поколения
Новый "Джаз" появится в Европе летом
25 февраля 2015, 16:12Новости
Денис Гусев
17 сентября 2014, 17:20
«Хонда» раскрыла прототип нового Jazz для Европы
Публичная премьера новинки пройдет на Парижском автосалоне
19 июля 2013, 21:14
"Хонда" официально показала новый Jazz
Компания Honda рассекретила версию "Джаза" для японского рынка
8 августа 2012, 21:46
Новый Honda Jazz станет кроссовером
Компания расширит гамму модификаций модели следующего поколения
Концерт окончен
Длительный тест Honda Jazz: четвертая неделя
29 сентября 2011, 16:16Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Есть мнение
Длительный тест Honda Jazz: третья неделя
19 сентября 2011, 16:53Тест-драйв
Дмитрий Кротов
5 сентября 2011, 16:56
Компания Honda отозвала миллион автомобилей
В "Хондах" обнаружились неисправные стеклоподъемники
Весь этот джаз
Длительный тест Honda Jazz: вторая неделя
16 августа 2011, 23:52Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Поджазим!
Длительный тест Honda Jazz: первая неделя
22 июля 2011, 20:07Тест-драйв
Дмитрий Кротов

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