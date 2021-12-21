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Honda Civic

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Новый Honda Civic Type R установил рекорд на гоночном треке
«Заряженный» хэтчбек установил рекорд круга японской трассы Судзука
Новости
Honda Civic в кузове Lamborghini продают за 2 миллиона рублей
Новости
Новый Honda Civic стал гибридом
Новости
Honda показала, каким будет оспортивленный HR-V нового поколения
21 декабря 2021, 14:25
Редчайший Honda Civic Type R можно купить недорого. Но есть нюанс
Автомобиль практически полностью уничтожен огнем
Чемпион Формулы-1 пустит с молотка свой Honda Civic Type R
Вырученные за автомобиль средства автогонщик направит на благотворительность
15 декабря 2021, 18:40Новости
Анастасия Мельник
13 декабря 2021, 17:41
Посмотрите на новые фотографии «заряженного» Honda Civic Type R
Следующее поколение хэтчбека в плотном камуфляже обкатали на японской трассе
16 ноября 2021, 19:07
В России продают 13-летний Honda Civic без пробега. Это один из самых дешевых «новых» автомобилей на рынке
Уникальный экземпляр сохранил полностью заводскую комплектацию и находится в идеальном состоянии
16 ноября 2021, 11:01
Редкий Honda Civic ушел с молотка за 7,4 миллиона рублей
На одометре хот-хэтча – всего 27 километров
26 октября 2021, 17:36
Новый Honda Civic Si приспособили для трек-дней
Гоночную версию седана покажут на SEMA
23 октября 2021, 23:59
В продаже появилась новая Honda Civic 1990 года выпуска
На одометре японской малолитражки всего 17 километров
19 октября 2021, 20:21
Бюджетный Type R: представлен новый Honda Civic Si
Седан получил улучшенный турбомотор, более жесткую подвеску и «механику»
14 октября 2021, 13:39
Появились первые фотографии салона нового Honda Civic Type R
В отделке интерьера хот-хэтча использована алькантара, а на спортивный характер модели указывают красные детали
Honda показала первые фотографии нового Civic Type R
Хэтчбек дебютирует в 2022 году
4 октября 2021, 10:46Новости
Алексей Носаченко
19 июля 2021, 18:53
Старенький Honda Civic оснастили двигателем V8
Хэтчбек сделали двухместным, чтобы установить семилитровый агрегат
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