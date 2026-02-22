Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Honda Civic
Все модели
Accord
Advanced Cruiser-X
B
BR-V
CR-U
CR-V
CR-Z
City
Civic
Concept C
Crider
Crosstour
EV-Ster
FCEV
FCV
FCX Clarity
Fit
Gear
HR-V
Honda e
Insight
Jazz
Legend
M
Mean Mower
Micro Commuter
Mobilio
NSX
Odyssey
Passport
Pilot
Prologue
Ridgeline
S2000
S660
Small Sports EV
Urban
Urban SUV
Vezel
Vision XS-1
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Десятки тысяч Honda рискуют потерять колеса на ходу
Новости
Honda прощается с европейским Civic Type R особой версией
Новости
Honda переносит производство Civic из-за нововведений Трампа
Новости
Сотню кастномных Dodge Challenger на базе Honda Civic распродают за бесценок. Но есть нюанс
24 июля 2024, 11:26
Honda обновила «заряженный» Civic Si
Civic Si — последний представитель семейства со связкой турбомотора и механической коробки передач
Honda обновила Civic: главные изменения
Рестайлингу подвергли Honda Civic для рынка Северной Америки
22 мая 2024, 16:27
Новости
Лиза Будрина
9 мая 2024, 11:00
Mugen подготовила новый комплект тюнинга для Honda Civic Type R
Хэтчбек вдобавок получил спортивную выхлопную систему
7 января 2024, 11:00
Mugen разработал тюнинг для Honda Civic Type R
Хэтчбек получил два варианта обвеса
26 ноября 2023, 16:30
Видео: купе Audi RS 5 бросило вызов старому универсалу Honda Civic
В гонке важна не только мощность, но и сцепление с трассой
16 ноября 2023, 18:56
Honda Civic превратили в «маслкар» с ретродизайном
Концепт M55 построен в честь 55-летнего юбилея Mitsuoka
14 ноября 2023, 19:13
26-летний идеальный Honda Civic продают в Москве по цене Lada Vesta
Пробег «капсулы времени» составляет менее семи тысяч километров
22 октября 2023, 13:00
Dodge Viper с закисью азота потягался в дрэге с 556-сильной Honda Civic
В этой паре мощнее и легче вовсе не тот, о ком вы думаете
24 сентября 2023, 12:30
Видео: дуэль 3000-сильного Chevrolet Camaro и 900-сильной Honda Civic
Оба участника гонки очень серьёзно доработаны
Разрезанную пополам 23-летнюю Honda Civic продают за 80 тысяч рублей
Продавец уверяет, что самодельная машина находится на ходу
21 сентября 2023, 7:31
Новости
Анастасия Мельник
10 сентября 2023, 12:30
Видео: хэтчбеки Toyota GR Corolla и Honda Civic Type R сразились в гонке по прямой
Получилась дуэль двух актуальных «хот-хэтчей»
Первая
1
Последняя