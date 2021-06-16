Honda Legend

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Honda завершит производство трех моделей
Под нож попадут седаны Clarity и Legend, а также минивэн Odyssey
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Honda представила автомобиль с автопилотом, который позволяет убирать руки с руля
Новости
Беспилотники Honda выйдут на дороги в 2020 году
Новости
Honda усомнилась в качестве нового Legend
24 октября 2014, 19:59
«Хонды» научатся объезжать пешеходов
Honda представила новую систему безопасности
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