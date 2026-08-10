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Неубиваемые: топ-10 автомобилей с пробегом 1 млн километров без капремонта
Новости
Honda поручила разработку новой автомобильной платформы индийцам
Читальный зал
Самые интересные материалы на Motor за прошедшую неделю
Новости
Российские дилеры предложили новый японский кроссовер за 1,4 млн рублей
21 июля, 11:32
Трехлетний Honda Stepwgn из Японии можно привезти за 3 млн рублей
Жители США стали выбирать Honda вместо Ford и Toyota
8 июля, 10:58
Новости
Алексей Кованов
27 июня, 12:58
Honda возродит культовую модель Element в 2029 году с гибридным двигателем
20 июня, 15:14
Super-N стал самым дешёвым электромобилем Honda в Европе
18 июня, 17:50
Названы 10 автомобилей, которые не ломаются даже после 300 тыс. километров пробега
18 июня, 17:46
Honda Prelude 2027 получила лимит-серию за 2,9 млн рублей
16 июня, 10:59
На аукцион выставили самый маленький в мире пикап с гоночными шинами и спортивным рулем
12 июня, 16:20
Названы 10 премиальных машин, которые не разорят владельца расходами на ремонт
10 июня, 17:11
Аналитики iSeeCars перечислили автомобили, способные проехать более 400 тысяч километров
Названы самые практичные японские байки для повседневной езды
1 июня, 10:31
Новости
Алексей Морозов
22 мая, 12:24
Названы 10 японских автомобилей, которые никогда не ломаются
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