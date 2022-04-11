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Новости
Это — самая дорогая Honda в России. И ей больше 20 лет
21-летний спорткар принимал участие в многочисленных тематических выставках
Новости
Новый Honda Civic Type R установил рекорд на гоночном треке
Новости
Honda и General Motors разработают совместную платформу для бюджетных электрокаров
Новости
Honda сделала второй новый HR-V с совершенной другой внешностью
30 марта, 14:19
Honda Civic в кузове Lamborghini продают за 2 миллиона рублей
Самодельный автомобиль не могут продать с 2020 года
Новую Acura Integra превратили в NFT-токен
Продажи лифтбека ещё не начались, но первую машину уже можно приобрести
26 марта, 11:00
Новости
Александр Пономарёв
24 марта, 14:01
Honda раскрыла внешность нового электророссовера для Европы
Рыночный дебют новинки ожидается в 2023 году
24 марта, 13:24
Кроссовер Honda HR-V обзавелся турбомотором
Правда, пока продавать такую версию будут только на рынке Индонезии
24 марта, 11:33
Новый Honda Civic стал гибридом
Новинка появится на европейском рынке будущей осенью
4 марта, 14:12
Honda поможет Sony в разработке электромобиля
Компании договорились о создании стратегического альянса
3 марта, 9:56
Единственная модель Honda в России подорожала разом на миллион рублей
Компания планировала завезти последнюю партию кроссоверов в первом квартале 2022 года
2 марта, 13:39
Mazda приостановила поставки комплектующих на российский завод
Аналогичное решение приняла и Honda, которая остановила экспорт мотоциклов и другой техники в страну
25 февраля, 12:32
1,7 миллиона Honda проверят на наличие опасного дефекта
Регулятор запустил масштабное исследование, которое затронет модели Accord и CR-V
Внешность новой Honda CR-V раскрыли на патентом изображении
Вероятно, премьера кроссовера шестой генерации состоится в нынешнем году
21 февраля, 10:05
Новости
Мария Руцкая
5 февраля, 15:00
Новому чемпиону Формулы-1 посвятили эксклюзивный электромобиль Honda
Компактный хэтчбек Honda e обзавёлся особым кузовным обвесом и ливреей
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