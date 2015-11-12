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Южнокорейские СМИ раccказали о новом флагмане Hyundai
Genesis G90 получит новый турбомотор и систему полуавтономного управления
Новости
Компания Hyundai показала дизайн преемника седана Equus
Новости
Новый Hyundai Equus дебютирует под суббрендом Genesis
Новости
Сфотографирован салон Hyundai Equus нового поколения
28 мая 2015, 13:30
Флагману Hyundai добавили автоматически открывающийся багажник
Производитель представил модернизированный седан Equus
Флагман Hyundai обновился и подорожал
Седан Equus обзавелся более мощными моторами и новой комплектацией
10 июня 2013, 21:21
Новости
Ярослав Гронский
7 декабря 2012, 22:36
Флагманский седан Hyundai обновился
Модель получила модернизированную внешность и интерьер
Hyundai покажет в Москве бронированный седан
Модель Equus защитили от бронебойных пуль и взрывов
24 августа 2012, 14:59
Новости
21 сентября 2011, 20:45
Объявлены российские цены на обновленный седан Hyundai Equus
В России цены на флагманский седан Hyundai будут начинаться от 2 миллионов 890 тысяч рублей
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