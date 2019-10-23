Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
Grandeur
Hyundai Grandeur
Все модели
AG
Bayon
Casper
Elantra
Elantra N
Eos
Equus
Genesis
Grand Santa Fe
Grandeur
Granduer
HB20
HND-9
Intrado
Mingtu
Mistra
Palisade
PassoCorto
Santa Cruz Crossover Truck
Santa Fe
Solaris
Sonata
Staria
Tucson
Veloster
Venue
i-oniq
i10
i20
i30
i30 N
i40
ix20
ix25
ix35
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Посмотрите, каким может быть новый Hyundai Grandeur
Опубликованы рендеры новинки от независимого дизайнера
Новости
Возрожденный Hyundai Grandeur впервые показали на видео
Новости
Посмотрите на электрический рестомод Hyundai Grandeur, который разработали в честь 35-летия классического седана
Новости
Обновлённый Hyundai Grandeur удивил роскошным салоном и скрытой оптикой
23 октября 2019, 17:25
Новый Hyundai Grandeur впервые засветился на видео
Обновленный бизнес-седан получит необычный дизайн экстерьера
Новый Hyundai Grandeur получит плоский «нос» и ромбовидную оптику
В Сети опубликовали новые фотографии южнокорейского седана
21 октября 2019, 19:45
Новости
Анастасия Мельник
18 октября 2019, 16:10
Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа
Седан полностью преобразился и получил новый салон
24 января 2018, 11:54
В России запатентовали дизайн большого седана Hyundai
В базе Роспатента появились изображения Hyundai Grandeur нового поколения
30 марта 2017, 20:23
Новый Hyundai Grandeur стал гибридом
Компания отделала салон седана корой пробкового дерева
22 ноября 2016, 14:04
Hyundai Grandeur получил восьмидиапазонный «автомат»
Компания рассказала об оснащении Grandeur нового поколения
27 октября 2016, 13:56
Седан Grandeur открыл «новую эру» в дизайне Hyundai
Представлена флагманская модель Hyundai шестого поколения
25 октября 2016, 12:51
Hyundai Grandeur сменит поколение в ноябре
Компания показала первые изображения модели шестого поколения
29 мая 2014, 17:19
Hyundai Grandeur обновился
Седан Grandeur получил дизельный мотор
Компания Hyundai обновила седан Grandeur
Модель получила ряд изменений интерьера и экстерьера
7 декабря 2012, 17:15
Новости
Александр Мирошкин
18 мая 2012, 17:24
Hyundai привезла в Россию новый пятиметровый седан
Модель Grandeur нового поколения появилась у дилеров
× Отключить рекламу
Новости партнёров