Grandeur

Hyundai Grandeur

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Посмотрите, каким может быть новый Hyundai Grandeur
Опубликованы рендеры новинки от независимого дизайнера
Новости
Возрожденный Hyundai Grandeur впервые показали на видео
Новости
Посмотрите на электрический рестомод Hyundai Grandeur, который разработали в честь 35-летия классического седана
Новости
Обновлённый Hyundai Grandeur удивил роскошным салоном и скрытой оптикой
23 октября 2019, 17:25
Новый Hyundai Grandeur впервые засветился на видео
Обновленный бизнес-седан получит необычный дизайн экстерьера
Новый Hyundai Grandeur получит плоский «нос» и ромбовидную оптику
В Сети опубликовали новые фотографии южнокорейского седана
21 октября 2019, 19:45Новости
Анастасия Мельник
18 октября 2019, 16:10
Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа
Седан полностью преобразился и получил новый салон
24 января 2018, 11:54
В России запатентовали дизайн большого седана Hyundai
В базе Роспатента появились изображения Hyundai Grandeur нового поколения
30 марта 2017, 20:23
Новый Hyundai Grandeur стал гибридом
Компания отделала салон седана корой пробкового дерева
22 ноября 2016, 14:04
Hyundai Grandeur получил восьмидиапазонный «автомат»
Компания рассказала об оснащении Grandeur нового поколения
27 октября 2016, 13:56
Седан Grandeur открыл «новую эру» в дизайне Hyundai
Представлена флагманская модель Hyundai шестого поколения
25 октября 2016, 12:51
Hyundai Grandeur сменит поколение в ноябре
Компания показала первые изображения модели шестого поколения
29 мая 2014, 17:19
Hyundai Grandeur обновился
Седан Grandeur получил дизельный мотор
Компания Hyundai обновила седан Grandeur
Модель получила ряд изменений интерьера и экстерьера
7 декабря 2012, 17:15Новости
Александр Мирошкин
18 мая 2012, 17:24
Hyundai привезла в Россию новый пятиметровый седан
Модель Grandeur нового поколения появилась у дилеров

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