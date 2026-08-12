Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Hyundai
Все модели
AG
Bayon
Casper
Elantra
Elantra N
Eos
Equus
Genesis
Grand Santa Fe
Grandeur
Granduer
HB20
HND-9
Intrado
Ioniq 6
Mingtu
Mistra
Palisade
PassoCorto
Santa Cruz Crossover Truck
Santa Fe
Solaris
Sonata
Staria
Tucson
Veloster
Venue
i-oniq
i10
i20
i30
i30 N
i40
ix20
ix25
ix35
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Селектор
8 новых иномарок, которые можно купить по цене Lada Vesta
Новости
Россиянам напомнили о представительском Hyundai стоимостью 300 тысяч рублей
Селектор
Проверенный временем: стоит ли брать Solaris KRS
Новости
Hyundai решила кардинально переработать экстерьер Kona
22 июля, 13:53
Марка Solaris, выпускавшая Hyundai и Kia, в ближайшие месяцы распродаст остатки машин
Эти пять очень популярных автомобилей в России не стоят своих денег
6 июля, 18:10
Новости
Полина Болондь
26 июня, 11:48
Восьмое поколение Hyundai Elantra: искусственный интеллект и резкий дизайн в стиле Urus
25 июня, 19:28
Хватит до осени: в России свернули выпуск переименованных Hyundai и Kia
25 июня, 9:17
Названы самые «женские» автомобильные марки в РФ
Без «утиля» и НДС: молдаване тратят на новую машину всего-то 900 тысяч рублей
21 мая, 16:56
Репортаж
Сергей Кожухов
14 мая, 17:20
Названы самые популярные дешевые иномарки для ввоза из Китая в Россию
14 мая, 14:50
В Казахстане новый Kia Sportage можно купить за 2 млн рублей
11 мая, 17:21
Ioniq V от Hyundai получил экзотическую внешность и скромные 188 л.с.
«Никогда не сломаются»: перечислены самые надежные седаны с пробегом в РФ за 500 тысяч рублей
5 мая, 14:33
Новости
Алексей Морозов
2 мая, 14:59
Покойтесь с миром: эти электромобили не переживут 2026 год
Первая
1
Последняя