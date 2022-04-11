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Очереди за новыми Hyundai и Kia растянулись до полутора лет
Корейские марки уже «задолжали» покупателям более миллиона автомобилей
Новости
Раскрыты внешность и салон обновленного Hyundai Palisade
Новости
В России второй раз за месяц сильно подорожали новые Hyundai
Новости
Обновленный Hyundai Palisade: первые изображения и дата премьеры
5 апреля, 9:58
Hyundai готовится к смене логотипа
Если данные инсайдеров верны, новую эмблему мы сможем увидеть до конца года – на «пятом» Santa Fe
В Москве продают новый Hyundai Ioniq 5, поставки которого ещё не начались
Приобрести электрокар можно за 8,2 миллиона рублей
4 апреля, 12:35
Новости
Анастасия Мельник
31 марта, 13:06
Hyundai зарегистрировала загадочный товарный знак IONE
Название может достаться как отдельной модели, так и целой линейке автомобилей
30 марта, 13:07
Автозаводы в Санкт-Петербурге не закроются
«Никаких решений об уходе нет», — заявили власти города
29 марта, 15:08
Hyundai Santa Fe нового поколения появится раньше, чем ожидалось
Вседорожник пятой генерации может дебютировать до конца 2022 года
27 марта, 20:00
Hyundai Elantra N и Subaru WRX сравнили в U-образном дрэг-рейсинге
К привычным заездам по прямой журналисты добавили и другие «упражнения»
26 марта, 23:23
Семиместный кроссовер Hyundai Grand Creta стал «глобальным»
Трёхрядный «бюджетник» Hyundai появился на третьем континенте
24 марта, 13:12
Объявлены сроки возобновления производства Toyota, Nissan и Hyundai в России
Петербургские автозаводы могут вернуться к работе до конца марта
19 марта, 21:21
Hyundai подготовил для россиян спортверсию Creta
Внешность и характеристики Creta с пакетом N Line раскрыл Росстандарт
Запасов деталей для сборки Kia и Hyundai в России хватит на три месяца
При этом южнокорейские автопроизводители продолжают отгружать комплектующие
14 марта, 9:42
Новости
Лиза Будрина
12 марта, 23:23
В России рекордно подорожали новые автомобили Hyundai
Единовременная прибавка в цене достигает 30 процентов
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