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Новости
Hyundai начал продажи идеального бизнес-седана для такси
В гамму вернулась версия для извоза, и это понравилось не всем
Новости
Обновленная Hyundai Sonata: другие турбомоторы и без «робота»
Новости
Стала известна стоимость обновленной Hyundai Sonata в Казахстане
Новости
Hyundai Sonata получила полный привод
1 июля 2023, 23:23
В Казахстане предложили солидные скидки на новые Hyundai Sonata
Выгода при покупке бизнес-седана достигает 1,9 миллиона тенге
Hyundai раскрыл моторную гамму обновленного седана Sonata
На южнокорейский рынок новинка выйдет через три недели
1 апреля 2023, 21:34
Новости
Сергей Ильин
27 марта 2023, 6:06
Представлен обновленный седан Hyundai Sonata
Непопулярная модель пережила революционный апгрейд
8 марта 2023, 20:40
Седан Hyundai Sonata станет полноприводным в этом году
После рестайлинга Sonata получит долгожданную опцию
18 февраля 2023, 19:19
Обновленный седан Hyundai Sonata сфотографировали без камуфляжа
Бизнес-седан подловили во время съёмки рекламного видеоролика
1 декабря 2022, 12:55
Hyundai Sonata обновится и сменит имидж
Hyundai продолжает испытания рестайлинговой Sonata: камуфляжа все меньше
2 сентября 2022, 13:31
Появились первые фотографии обновленной Hyundai Sonata
Sonata готовится к последнему рестайлингу
11 июля 2022, 1:21
Hyundai начал продажи юбилейных Elantra, Sonata и Tucson
Спецверсии приурочены к 20-летию присутствия марки в Поднебесной
15 мая 2022, 19:19
Бизнес-седан Hyundai уйдет в отставку после 40 лет на конвейере
Корейский автогигант попрощается с Hyundai Sonata к середине десятилетия
Перечислены самые популярные бизнес-седаны в России
Первые позиции занимают корейские и японские модели
29 ноября 2021, 13:35
Новости
Мария Руцкая
13 октября 2021, 10:38
Hyundai Sonata обзавелась «киношной» версией
Черный седан дебютировал летом в фильме «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз»
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