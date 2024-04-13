Hyundai Sonata

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Hyundai начал продажи идеального бизнес-седана для такси
В гамму вернулась версия для извоза, и это понравилось не всем
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Обновленная Hyundai Sonata: другие турбомоторы и без «робота»
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Стала известна стоимость обновленной Hyundai Sonata в Казахстане
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Hyundai Sonata получила полный привод
8 марта 2023, 20:40
Седан Hyundai Sonata станет полноприводным в этом году
После рестайлинга Sonata получит долгожданную опцию
18 февраля 2023, 19:19
Обновленный седан Hyundai Sonata сфотографировали без камуфляжа
Бизнес-седан подловили во время съёмки рекламного видеоролика
1 декабря 2022, 12:55
Hyundai Sonata обновится и сменит имидж
Hyundai продолжает испытания рестайлинговой Sonata: камуфляжа все меньше
2 сентября 2022, 13:31
Появились первые фотографии обновленной Hyundai Sonata
Sonata готовится к последнему рестайлингу
11 июля 2022, 1:21
Hyundai начал продажи юбилейных Elantra, Sonata и Tucson
Спецверсии приурочены к 20-летию присутствия марки в Поднебесной
15 мая 2022, 19:19
Бизнес-седан Hyundai уйдет в отставку после 40 лет на конвейере
Корейский автогигант попрощается с Hyundai Sonata к середине десятилетия
13 октября 2021, 10:38
Hyundai Sonata обзавелась «киношной» версией
Черный седан дебютировал летом в фильме «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз»
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