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Новости
Перечислены самые популярные бизнес-седаны в России
Первые позиции занимают корейские и японские модели
Новости
Hyundai Sonata обзавелась «киношной» версией
Новости
Hyundai отзывает свыше 95 тысяч автомобилей из-за угрозы пожара
Новости
Hyundai Sonata могут оставить без обновления, и вот почему
9 мая 2021, 16:00
Hyundai обновит модели Sonata и Palisade в следующем году
Ближайшие планы марки раскрыла презентация для инвесторов
Видео: Hyundai Sonata потеряла покрышку, но продолжила ехать
Невозмутимый водитель седана решил не останавливаться
25 марта 2021, 11:39
Новости
Мария Руцкая
13 декабря 2020, 14:14
Российские Hyundai Sonata прибавили в оснащении и подорожали
Локализованный бизнес-седан Hyundai стал дороже на 20-70 тысяч рублей
12 декабря 2020, 13:13
Посмотрите на обычную с виду Hyundai Sonata с 500-сильным двигателем под капотом
Модифицированный «слипер» превосходит многие спорткары
9 ноября 2020, 11:00
Представлена самая мощная Hyundai Sonata N Line
Новинка получила 294-сильный мотор
7 октября 2020, 12:12
В России запустили полноценное производство Hyundai Sonata
Модель собирают по полному циклу на мощностях калининградского «Автотора»
23 сентября 2020, 10:40
Появились новые подробности о самой мощной Hyundai Sonata
В Hyundai рассказали о «заряженной» Sonata N Line
18 августа 2020, 11:57
«Заряженную» Hyundai Sonata N Line впервые сфотографировали без камуфляжа
Премьера новинки запланирована на третий квартал 2020 года
1 июня 2020, 14:01
Hyundai показал длинную Sonata
Седан для китайского рынка растянулся почти до пяти метров
Человек-паук может пересесть на Hyundai в будущих фильмах
Hyundai и Sony Pictures подписали соглашение о сотрудничестве
31 мая 2020, 16:00
Новости
Александр Пономарёв
25 апреля 2020, 17:17
Hyundai обновил бизнес-седан Sonata
Корейский автопроизводитель локально улучшил Sonata восьмого поколения
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