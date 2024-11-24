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Новости
Обновлен китайский Hyundai Tucson L с уникальной техникой
Кроссовер для КНР пережил апгрейд через год после «глобального»
Новости
В Казахстане стали собирать обновленные Hyundai Tucson: цены
Новости
Hyundai раскрыла дату премьеры обновленного пикапа Santa Cruz
Новости
Hyundai полностью рассекретила обновленный Tucson
21 ноября 2023, 9:49
У Hyundai Tucson теперь новый салон: что изменилось
Популярный корейский кроссовер обновился в середине жизненного цикла
Видео: гибридный Hyundai Tucson удивил экспертов во время «лосиного теста»
Тяжелый автомобиль отлично справился с испытаниями
3 марта 2023, 20:04
Новости
Анастасия Мельник
20 февраля 2023, 7:36
В России начались официальные продажи «подогретых» Hyundai Tucson
Кроссоверы с пакетом N Line неожиданно добрались до нашей страны
5 ноября 2022, 18:36
Hyundai перевел переднеприводные Tucson с «робота» на автомат
Отказ от преселективной коробки передач объяснили экономией топлива
31 октября 2022, 17:46
У российских дилеров появились «легальные» Hyundai Tucson
Несколько сотен машин ввезли из Южной Кореи
11 июля 2022, 1:21
Hyundai начал продажи юбилейных Elantra, Sonata и Tucson
Спецверсии приурочены к 20-летию присутствия марки в Поднебесной
2 февраля 2022, 10:44
Посмотрите на внедорожный Hyundai Tucson для фильма «Анчартед: На картах не значится»
Концепт построен совместными усилиями Sony Pictures и технического центра Hyundai
14 января 2022, 14:53
Hyundai рассказал, какие новинки привезет в Россию в 2022 году
Для россиян приготовлены две совершенно новые модели
13 декабря 2021, 11:18
Видео: Hyundai Tucson заработал ноль звезд на краш-тесте
Кроссовер в версии для Южной Америки с треском провалил испытание
Hyundai Tucson обзавелся «внедорожной» версией XRT
Кроссовер отличается массивным пластиковым обрамлением кузова и черным декором
7 декабря 2021, 10:38
Новости
Алексей Носаченко
26 ноября 2021, 17:15
В России подешевел Hyundai Tucson с дизельным мотором
Вседорожнику добавили два новых исполнения
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