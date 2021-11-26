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Новости
Посмотрите на внедорожный Hyundai Tucson для фильма «Анчартед: На картах не значится»
Концепт построен совместными усилиями Sony Pictures и технического центра Hyundai
Новости
Hyundai рассказал, какие новинки привезет в Россию в 2022 году
Новости
Видео: Hyundai Tucson заработал ноль звезд на краш-тесте
Новости
Hyundai Tucson обзавелся «внедорожной» версией XRT
26 ноября 2021, 17:15
В России подешевел Hyundai Tucson с дизельным мотором
Вседорожнику добавили два новых исполнения
Новинки Hyundai снялись в новом «Человеке-пауке»: они засветились в трейлере
В съемках приняли участие кроссовер Hyundai Tucson и электрокар Ioniq 5
23 ноября 2021, 17:00
Новости
Лиза Будрина
25 сентября 2021, 22:22
Hyundai отзывает свыше 95 тысяч автомобилей из-за угрозы пожара
На кроссоверах Tucson и гибридных седанах Sonata бесплатно поменяют двигатели
Новый Hyundai Tucson
Новые моторы, управление со смартфона и сенсоры: знакомимся с корейским кроссовером нового поколения
28 июня 2021, 10:01
Тест-драйв
Ефим Репин
3 июня 2021, 10:05
В России запустили сборку нового Hyundai Tucson
Модель выпускают на мощностях завода «Автотор» в Калининграде
Всё о новом Hyundai Tucson
Всё, что нужно знать о кроссовере Hyundai Tucson нового поколения
1 июня 2021, 11:54
Лаборатория
Дмитрий Ласьков
1 июня 2021, 10:44
Объявлены цены на новый Hyundai Tucson для России
Сменивший поколение кроссовер вышел на российский рынок с начальным ценником 1,8 миллиона рублей
6 мая 2021, 9:48
Появились подробности о новом Hyundai Tucson для России
Кроссовер выйдет на рынок в ближайшие месяцы
13 апреля 2021, 14:31
Представлен удлиненный Hyundai Tucson с 200-сильным мотором
Длиннобазный Hyundai Tucson L разработан для китайского рынка
Женщина пытается вернуть самопроизвольно тормозящий Hyundai. Пока не удалось
Кроссовер Hyundai Tucson четырежды останавливался без причины
14 марта 2021, 14:00
Новости
Александр Пономарёв
4 марта 2021, 11:40
Новый Hyundai Tucson справился с «лосиным тестом» хуже Renault Captur
В испытаниях приняла участие гибридная модификация кроссовера
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