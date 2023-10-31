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Hyundai ix25
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В России продают «китайскую Hyundai Creta» за 2,4 миллиона рублей
Автомобиль не имеет пробега по РФ
Новости
Hyundai показал, как будет выглядеть новая Creta
Новости
Новая Hyundai Creta получила цифровую приборку
Новости
Появились фотографии обновленной «Креты» для Китая
9 июня 2015, 11:44
Компания Hyundai показала облик глобального кроссовера Creta
Опубликованы скетчи перелицованной модели ix25
Компактный кроссовер Hyundai назовут в честь Крита
Корейская марка выбрала название для глобального паркетника
2 июня 2015, 11:15
Новости
Денис Гусев
28 июля 2014, 14:54
Серийный маленький кроссовер Hyundai рассекретили в Сети
Появились первые изображения вседорожника Hyundai ix25
Hyundai сделала для китайцев маленький кроссовер
На моторшоу в Пекине дебютировал компактный вседорожник ix25
22 апреля 2014, 15:55
Новости
Ефим Репин
11 апреля 2014, 20:13
В Сети раскрыли "младшего брата" Hyundai ix35
На Пекинском автосалоне дебютирует компактный кроссовер Hyundai ix25
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