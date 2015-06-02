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Новости
Hyundai показал, как будет выглядеть новая Creta
Публичная премьера модели состоится в Индии 6 февраля
Новости
Новая Hyundai Creta получила цифровую приборку
Новости
Появились фотографии обновленной «Креты» для Китая
Новости
Компания Hyundai показала облик глобального кроссовера Creta
2 июня 2015, 11:15
Компактный кроссовер Hyundai назовут в честь Крита
Корейская марка выбрала название для глобального паркетника
Серийный маленький кроссовер Hyundai рассекретили в Сети
Появились первые изображения вседорожника Hyundai ix25
28 июля 2014, 15:54
Новости
Ярослав Гронский
22 апреля 2014, 16:55
Hyundai сделала для китайцев маленький кроссовер
На моторшоу в Пекине дебютировал компактный вседорожник ix25
11 апреля 2014, 21:13
В Сети раскрыли "младшего брата" Hyundai ix35
На Пекинском автосалоне дебютирует компактный кроссовер Hyundai ix25
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