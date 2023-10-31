Hyundai ix25

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В России продают «китайскую Hyundai Creta» за 2,4 миллиона рублей
Автомобиль не имеет пробега по РФ
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Hyundai показал, как будет выглядеть новая Creta
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Новая Hyundai Creta получила цифровую приборку
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Появились фотографии обновленной «Креты» для Китая
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