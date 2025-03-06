Hyundai Santa Fe

Материалы

Новости
Женщины выбрали лучший автомобиль года
Подведены итоги конкурса Women's Worldwide Car of the Year
Новости
В России продают Hyundai Santa Fe 2025 года выпуска. Сколько они стоят
Новости
Hyundai отзывает сотни тысяч автомобилей из-за неисправных камер заднего вида
Новости
Абсолютно новый Hyundai Santa Fe: теперь с турбомотором и автоматом
8 апреля 2024, 7:07
В Казахстане стали официально продавать новейший Hyundai Santa Fe
Кроссовер пятого поколения ощутимо подорожал, но гамма широчайшая
27 января 2024, 23:32
Кроссовер Hyundai Santa Fe резко подорожал после смены поколения
Начальная цена взлетела на 5,3 тысячи долларов; гибрид ещё дороже
22 ноября 2023, 13:06
Новые Hyundai Santa Fe появились в наличии в России
Автомобили привезли по параллельному импорту в несколько городов
18 сентября 2023, 15:10
Новый Hyundai Santa Fe добрался до России. Известна цена
Кроссовер пятого поколения готовы привезти «параллельным» путем
13 августа 2023, 15:15
Новый Hyundai Santa Fe: внедорожная версия, моторная гамма и габариты
Кроссовер пятого поколения не избежал даунсайзинга и электрификации
19 июля 2023, 17:01
Появились «живые» снимки нового Hyundai Santa Fe со спорным дизайном
Оформление кормы вызвало много вопросов
20 июня 2023, 12:01
Новый Hyundai Santa Fe удивил необычным дизайном оптики
В Сети появились фотографии Hyundai Santa Fe нового поколения
Первая
1
Последняя