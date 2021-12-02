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Новости
Hyundai готовится к смене логотипа
Если данные инсайдеров верны, новую эмблему мы сможем увидеть до конца года – на «пятом» Santa Fe
Новости
Hyundai Santa Fe нового поколения появится раньше, чем ожидалось
Новости
У новых Hyundai Santa Fe обнаружили забавный, но опасный «глюк» виртуальной приборной панели
Новости
Обновленный Hyundai Santa Fe получил шестиместную версию
2 декабря 2021, 11:42
Hyundai Santa Fe получил стильный обвес по цене новой Lada Niva
Тюнинг-кит показали еще год назад, однако его стоимость стала известна только сейчас
У Hyundai Santa Fe появился заводской внедорожный пакет
Среднеразмерный кроссовер Hyundai обзавелся исполнением XRT
7 августа 2021, 22:22
Новости
Сергей Ильин
30 мая 2021, 21:34
Видео: из деревянного бруса сделали точную копию Hyundai Santa Fe
Масштабную модель корейского кроссовера сделали из кипариса
19 мая 2021, 15:27
Hyundai Santa Fe нового поколения появится раньше срока
Новинку выпустят на рынок на полгода раньше, чем планировалось изначально
Обновленный Hyundai Santa Fe
Первая встреча с рестайлинговым кроссовером, которому доработали дизайн, платформу, шасси и интерьер
19 апреля 2021, 9:13
Тест-драйв
Ефим Репин
25 марта 2021, 12:04
До России добрался самый дорогой обновленный Hyundai Santa Fe
Новинка получила название Calligraphy и ценник в 3 359 000 рублей
19 февраля 2021, 17:19
Обновленный Hyundai Santa Fe для России: новый мотор и подросший ценник
Кроссовер предлагают в четырех знакомых комплектациях
19 января 2021, 16:59
Появилась информация о моторах обновленного Hyundai Santa Fe для России
Модель прошла сертификацию для российского рынка
14 января 2021, 10:07
Новый Hyundai Santa Fe появится раньше, чем ожидалось
Причиной более раннего дебюта стал Kia Sorento
Рестайлинговый Hyundai Santa Fe: появились новые подробности о моторах
Южнокорейский бренд раскрыл гамму двигателей для рынка США
13 октября 2020, 10:25
Новости
Лиза Будрина
24 августа 2020, 16:18
У российского Hyundai Santa Fe появилась ограниченная серия
Цены на новинку варьируются от 2 619 000 до 2 839 000 рублей
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