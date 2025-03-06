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Hyundai Santa Fe
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Женщины выбрали лучший автомобиль года
Подведены итоги конкурса Women's Worldwide Car of the Year
Новости
В России продают Hyundai Santa Fe 2025 года выпуска. Сколько они стоят
Новости
Hyundai отзывает сотни тысяч автомобилей из-за неисправных камер заднего вида
Новости
Абсолютно новый Hyundai Santa Fe: теперь с турбомотором и автоматом
21 июля 2024, 16:16
Hyundai отзовет все новые Santa Fe из-за разрыва коробки передач
Кроссовер пятого поколения пострадал из-за программного обеспечения
Новый Hyundai Santa Fe
Видео: самый противоречивый корейский кроссовер и его уникальные фишки
1 июня 2024, 7:00
Лаборатория
Илья Фролов
2 мая 2024, 8:38
Новый Hyundai Santa Fe получит уникальную начинку в Китае
Кроссовер пятого поколения готовится к дебюту на важном рынке
8 апреля 2024, 7:07
В Казахстане стали официально продавать новейший Hyundai Santa Fe
Кроссовер пятого поколения ощутимо подорожал, но гамма широчайшая
27 января 2024, 23:32
Кроссовер Hyundai Santa Fe резко подорожал после смены поколения
Начальная цена взлетела на 5,3 тысячи долларов; гибрид ещё дороже
22 ноября 2023, 13:06
Новые Hyundai Santa Fe появились в наличии в России
Автомобили привезли по параллельному импорту в несколько городов
18 сентября 2023, 15:10
Новый Hyundai Santa Fe добрался до России. Известна цена
Кроссовер пятого поколения готовы привезти «параллельным» путем
13 августа 2023, 15:15
Новый Hyundai Santa Fe: внедорожная версия, моторная гамма и габариты
Кроссовер пятого поколения не избежал даунсайзинга и электрификации
19 июля 2023, 17:01
Появились «живые» снимки нового Hyundai Santa Fe со спорным дизайном
Оформление кормы вызвало много вопросов
Представлен Hyundai Santa Fe нового поколения
Hyundai Santa Fe следующего, пятого поколения показали на официальных фотографиях
18 июля 2023, 11:06
Новости
Лиза Будрина
20 июня 2023, 12:01
Новый Hyundai Santa Fe удивил необычным дизайном оптики
В Сети появились фотографии Hyundai Santa Fe нового поколения
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