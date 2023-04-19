Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Hyundai i30
Все модели
AG
Bayon
Casper
Elantra
Elantra N
Eos
Equus
Genesis
Grand Santa Fe
Grandeur
Granduer
HB20
HND-9
Intrado
Ioniq 6
Mingtu
Mistra
Palisade
PassoCorto
Santa Cruz Crossover Truck
Santa Fe
Solaris
Sonata
Staria
Tucson
Veloster
Venue
i-oniq
i10
i20
i30
i30 N
i40
ix20
ix25
ix35
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
В Россию привезли новые модели Hyundai дешевле двух миллионов
Стоимость автомобилей начинается от 1,9 миллиона рублей
Новости
В России появились хэтчбеки и универсалы Hyundai i30: известны цены
Новости
Обновленный Hyundai i30: спортверсия у универсала и другие двигатели
Новости
Появились первые изображения обновленного Hyundai i30
24 декабря 2018, 13:04
Компания Hyundai рассказала о новинках для России
В следующем году в продаже появится хот-хэтч i30 N
У фастбека Hyundai i30 появилась оспортивленная версия
В Европе дебютировала модификация N Line
31 октября 2018, 17:31
Новости
Алексей Носаченко
29 октября 2018, 16:35
Новый хот-хэтч Hyundai и старую «трешку» BMW сравнили в гонке по прямой
Автомобили посоревновались в гонке со стартом с места, ходом, а также торможении
8 октября 2018, 16:24
Hyundai привезет в Россию «заряженный» i30 N Fastback
Публичный дебют новинки состоялся на автосалоне в Париже
2 октября 2018, 10:50
Хот-хэтч Hyundai i30 N получил заводской тюнинг
Компания подготовила линейку аксессуаров «N Option»
26 сентября 2018, 13:08
Hyundai раскрыла «заряженный» фастбек i30
Новая модель будет конкурировать с Octavia RS
20 сентября 2018, 18:35
«Горячий» фастбек Hyundai: названа дата премьеры
Новинка дебютирует во время гонки по маршруту Рим — Париж
3 сентября 2018, 14:27
Пять переднеприводных хот-хэтчей сравнили в гонке по прямой
Самый «слабый» участник заезда оснащен 272-сильным мотором
19 июля 2018, 15:01
Хэтчбек Hyundai i30 получил вторую спортивную версию
В семействе i30 вариант N Line расположится между обычной машиной и N-версией
Первый хот-хэтч Hyundai сравнили в дрэге с VW Golf GTI
Гонку по прямой провели в Австралии
23 апреля 2018, 12:22
Новости
Александр Мирошкин
23 марта 2018, 12:56
Первый хот-хэтч Hyundai получит «робота» с двумя сцеплениями
Новая коробка появится у Hyundai i30 N появится в следующем году
Первая
1
Последняя