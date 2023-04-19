Hyundai i30

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В Россию привезли новые модели Hyundai дешевле двух миллионов
Стоимость автомобилей начинается от 1,9 миллиона рублей
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В России появились хэтчбеки и универсалы Hyundai i30: известны цены
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Обновленный Hyundai i30: спортверсия у универсала и другие двигатели
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Появились первые изображения обновленного Hyundai i30
8 октября 2018, 16:24
Hyundai привезет в Россию «заряженный» i30 N Fastback
Публичный дебют новинки состоялся на автосалоне в Париже
2 октября 2018, 10:50
Хот-хэтч Hyundai i30 N получил заводской тюнинг
Компания подготовила линейку аксессуаров «N Option»
26 сентября 2018, 13:08
Hyundai раскрыла «заряженный» фастбек i30
Новая модель будет конкурировать с Octavia RS
20 сентября 2018, 18:35
«Горячий» фастбек Hyundai: названа дата премьеры
Новинка дебютирует во время гонки по маршруту Рим — Париж
3 сентября 2018, 14:27
Пять переднеприводных хот-хэтчей сравнили в гонке по прямой
Самый «слабый» участник заезда оснащен 272-сильным мотором
19 июля 2018, 15:01
Хэтчбек Hyundai i30 получил вторую спортивную версию
В семействе i30 вариант N Line расположится между обычной машиной и N-версией
23 марта 2018, 12:56
Первый хот-хэтч Hyundai получит «робота» с двумя сцеплениями
Новая коробка появится у Hyundai i30 N появится в следующем году
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