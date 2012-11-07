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Компания Hyundai подправила семейству i40 внешность и салон
Производитель обновил модель для корейского рынка
Тест-драйв
Hyundai i40
Новости
Названы рублевые цены на обновленное семейство Hyundai i40
Новости
Седан и универсал Hyundai i40 обновились
7 ноября 2012, 16:58
Седан Hyundai i40 подешевел в России за счет новой комплектации
Цены на модель теперь начинаются с 959 тысяч рублей
Названы российские цены на универсал Hyundai i40
Модель доступна с дизельным двигателем мощностью 136 сил
2 ноября 2012, 21:57
Новости
Ефим Репин
29 августа 2012, 21:15
Hyundai сообщила подробности о дизельных универсалах i30 и i40
Модели получили 128-сильный и 136-сильный моторы
8 августа 2012, 19:43
В России универсалы Hyundai i30 и i40 обзаведутся дизелями
Премьера новых модификаций состоится на автосалоне в Москве
Конкурент
Фотографии седана Hyundai i40
12 марта 2012, 23:39
Без рубрики
12 марта 2012, 22:16
В России новый седан Hyundai оказался дороже "японцев"
Стоимость самого доступного Hyundai i40 составит 1 089 000 рублей
В Hyundai задумались о "заряженной" версии для седана i40
Автомобиль могут оснастить турбированным бензиновым двигателем
14 февраля 2012, 20:51
Новости
25 октября 2011, 1:55
Hyundai i40 получил награду за лучший кузов
Автомобиль Hyundai i40 стал победителем европейского конкурса EuroCarBody
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