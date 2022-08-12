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Hyundai i40
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Видео: Hyundai i40 взбирается на Lamborghini Huracan
Снимки неудачной «встречи» автомобилей разлетелись по социальным сетям
Новости
Компания Hyundai подправила семейству i40 внешность и салон
Тест-драйв
Hyundai i40
Новости
Названы рублевые цены на обновленное семейство Hyundai i40
10 декабря 2014, 19:03
Седан и универсал Hyundai i40 обновились
Модель получила внешность в стилистике седана Genesis
Седан Hyundai i40 подешевел в России за счет новой комплектации
Цены на модель теперь начинаются с 959 тысяч рублей
7 ноября 2012, 15:58
Новости
Александр Мирошкин
2 ноября 2012, 20:57
Названы российские цены на универсал Hyundai i40
Модель доступна с дизельным двигателем мощностью 136 сил
29 августа 2012, 20:15
Hyundai сообщила подробности о дизельных универсалах i30 и i40
Модели получили 128-сильный и 136-сильный моторы
8 августа 2012, 18:43
В России универсалы Hyundai i30 и i40 обзаведутся дизелями
Премьера новых модификаций состоится на автосалоне в Москве
12 марта 2012, 21:16
В России новый седан Hyundai оказался дороже "японцев"
Стоимость самого доступного Hyundai i40 составит 1 089 000 рублей
В Hyundai задумались о "заряженной" версии для седана i40
Автомобиль могут оснастить турбированным бензиновым двигателем
14 февраля 2012, 19:51
Новости
25 октября 2011, 0:55
Hyundai i40 получил награду за лучший кузов
Автомобиль Hyundai i40 стал победителем европейского конкурса EuroCarBody
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