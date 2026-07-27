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Hyundai Solaris
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Проверенный временем: стоит ли брать Solaris KRS
Новости
Названы 5 самых дешевых новых кроссоверов с классическим «автоматом» в РФ
Новости
Запасы автомобилей Solaris постепенно иссякают
Новости
Выяснилось, сколько автомобилей Solaris осталось в запасах
2 февраля, 11:48
Названы самые аварийные автомобили в России
Названы самые проблемные подержанные автомобили в России
30 января, 12:09
Новости
Михаил Лобачёв
15 сентября 2025, 9:09
Бренд Solaris опередил Omoda и Exeed по продажам в России
В августе было реализовано 3668 «Солярисов»
11 июня 2025, 9:50
На автомобили Solaris дадут скидку от государства, но не на все
«Солярисы» включили в программу льготного автокредитования
23 мая 2025, 12:45
Российская марка Solaris установила рекорд продаж
Спрос на копии «корейцев» петербургской сборки растет
9 апреля 2025, 18:36
Цифра дня: сколько автомобилей Solaris произвели в Петербурге с начала 2025 года
В марте Solaris впервые удалось попасть в топ-5 самых популярных марок на рынке
7 апреля 2025, 14:01
Solaris вошел в рейтинг любимых автомобилей россиян
Отечественная марка, под которой в Петербурге выпускаются корейские автомобили, попала в топ-10 бестселлеров
31 марта 2025, 13:01
Раскрыта прибыль бывшего завода Hyundai в Петербурге
«Автомобильный завод АГР» опубликовал финансовые итоги работы в 2024 году
29 марта 2025, 22:33
Абсолютно новый Hyundai Solaris: «живые» фото базовой версии
Найти изображения самого дешёвого «бюджетника» оказалось непросто
Есть 30 тысяч: с конвейера экс-завода Hyundai сошел юбилейный автомобиль
Это очередная веха в новейшей истории петербургского предприятия, которое после ухода Hyundai перешло компании AGR
28 марта 2025, 16:41
Новости
Лиза Будрина
27 марта 2025, 12:02
Экс-завод General Motors готовят к перезапуску: там будут собирать Jaecoo
В продажу машины поступят под маркой Solaris
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