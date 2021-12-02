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У российского Hyundai Solaris появилась спортивная версия
Новинка уже доступна для заказа по цене от 1 211 000 рублей
Новости
В Сибири испытывают новый Hyundai Solaris — это кросс-универсал
Новости
Появились первые фотографии Hyundai Solaris нового поколения
Новости
Видео: Hyundai Solaris провалил краш-тест, заработав 0 звезд
Бюджетные машины, которые не смогли
Какие бюджетные автомобили пытались составить конкуренцию бестселлерам, но не смогли
2 декабря 2021, 8:00
Читальный зал
Сергей Сечнев
Автопарк ГИБДД России пополнился огромной партией Hyundai Solaris
Корейская фирма передала полиции 2497 патрульных седанов
23 октября 2021, 21:43
Новости
Сергей Ильин
12 сентября 2021, 12:00
Hyundai лишил Solaris механической коробки передач
Теперь в США модель будет доступна только с бесступенчатым вариатором
30 августа 2021, 11:35
Как дорожал Hyundai Solaris в России: данные за два года
Стартовая цена «бюджетника» с июня 2019-го увеличилась на 131 тысячу рублей
7 июня 2021, 15:46
В России сфотографировали загадочный Hyundai Solaris в маскировке
Возможно, южнокорейская компания собирается обновить популярную модель на российском рынке
26 апреля 2021, 18:40
ВАЗ-2110 скрестили с Hyundai Solaris. Вот, что получилось
Самодельный автомобиль заметили в Тольятти
23 апреля 2021, 11:02
В России подорожал бестселлер Hyundai
Корейская марка переписала ценник только одной модели
18 ноября 2020, 10:27
Объявлены цены на лимитированную серию Hyundai Solaris в России
Спецверсию посвящена 10-летию завода Hyundai в Санкт-Петербурге
23 сентября 2020, 12:59
Hyundai выпустит 4,5 тысячи юбилейных Solaris для России
Появились новые подробности об ограниченной серии одной из самых популярных иномарок на рынке
Как собирают самые популярные иномарки в России
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге отмечает 10-летие
22 сентября 2020, 8:30
Читальный зал
Лиза Будрина
18 сентября 2020, 15:51
Hyundai отметит юбилей Solaris в России особой версией
Таких «Солярисов» выпустят около шести тысяч
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